Saranno puntate ricche di colpi di scena le prossime della terza stagione della soap Terra amara. Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Demir minaccerà di togliersi la vita puntandosi un'arma da fuoco alla tempia davanti a Zuleyha e Umit.

Demir caccia via Umit con la forza

Zuleyha tornerà alla tenuta dopo qualche giorno di assenza dovuta alla scoperta del tradimento di suo marito con il nuovo primario di Cukurova. La donna sarà convinta a lasciare il marito, ma tornerà per dare supporto a Sevda in una situazione difficile che la coinvolge in prima persona.

Non appena Zuleyha metterà piede in casa sua non potrà credere ai suoi occhi: seduta accanto alla nonnina Azize ci sarà la dottoressa Umit.

La figlia di Sevda con atteggiamento di presunzione si rivolgerà a Zuleyha facendo dei chiari riferimenti alla sua relazione extraconiugale con Demir. Zuleyha, infastidita, le ordinerà di andare via, ma Umit continuerà a stare seduta sul divano mantenendo un atteggiamento altezzoso.

Ad un certo punto, allarmato dalle voci, arriverà Demir che chiamerà i suoi uomini e farà portare Umit via con la forza. L'imprenditore minaccerà di ucciderla se si avvicina ancora alla sua famiglia e le ordinerà di sparire per sempre. Poi tornerà in casa dalla moglie, ma Zuleyha non vorrà sentire ragioni e gli confermerà la sua decisione di stare insieme solo per il bene dei loro figli.

Umit ribadisce il suo amore a Demir

Affranta, la dottoressa si recherà davanti l'azienda Yaman e comincerà a imbrattare il muro dell'edificio con un pennarello rosso. La donna scriverà una frase offensiva contro Demir, ma Fikret la vedrà e la fermerà. Il ragazzo la porterà nella stanza di hotel dove la ragazza alloggia e le starà vicino affinché si tranquillizzi.

Poi le dirà che è arrivato il momento che si arrenda e che rinunci per sempre a Yaman.

Umit, però, non sopporterà l'idea di perdere Demir, e così lo chiamerà e gli ribadirà il suo amore. L'imprenditore, furioso, comincerà a urlare contro, mentre Zuleyha ascolterà di nascosto la loro conversazione. L'uomo, poi, caricherà la sua arma da fuoco e lascerà la villa.

Demir minaccia di togliersi la vita

Demir, stanco delle pressioni di Umit, e disperato per aver perso sua moglie, si recherà nella stanza d'albergo dove alloggia la dottoressa e le dirà che ha sempre amato sua moglie. L'imprenditore tirerà fuori la sua arma da fuoco e minaccerà di ucciderla. Poi però dirà che non può vivere senza Zuleyha e si punterà l'arma alla tempia.

Nel frattempo Zuleyha lo avrà seguito e starà sentendo tutto; la donna allora spalancherà la porta e implorerà il marito di non commettere sciocchezze. Lo abbraccerà e gli dirà che lo perdona, mentre Umit, sconvolta, continuerà a piangere disperata.