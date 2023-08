È in arrivo un cambio di programmazione per Sei Sorelle, la soap spagnola che dal 4 settembre risulta sospesa definitivamente dal palinsesto del primo pomeriggio.

Il motivo di questa decisione è legato al ritorno de Il Paradiso delle Signore, la soap italiana con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni che prima di tornare con gli episodi inediti, sarà in onda in replica.

Una scelta che ha scatenato varie polemiche tra i fan social, molti dei quali hanno puntato il dito contro la Rai e Il Paradiso delle signore.

La soap opera Sei Sorelle sospesa dal 4 settembre in poi

Nel dettaglio, Sei sorelle anche quest'anno è stata la soap del pomeriggio estivo di Rai 1 che ha preso il posto de Il Paradiso delle signore nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 17.

Gli ascolti della serie iberica non hanno mai brillato e, attualmente, la media risulta essere inferiore agli 800 mila spettatori al giorno, pari ad uno share che non va oltre il 9-10% quotidiano.

Insomma, dati ben al di sotto delle aspettative, se confrontati con quelli de Il Paradiso delle signore ma anche con quelli delle soap competitor che nella stessa fascia oraria andavano in onda su Canal 5.

My mome my destiny, ad esempio, in onda dalle 15:50 in poi su Canale 5, in questi mesi estivi ha ottenuto una media di oltre 1,5 milioni di spettatori toccando anche il 21% di share in daytime.

Il Paradiso delle signore torna in replica e sostituisce Sei Sorelle

Sei Sorelle, quindi, non sarà ricordata per i suoi ascolti positivi, motivo per il quale la Rai ha scelto di sospenderla dalla programmazione pomeridiana della stagione 2023/2024: le restanti puntate non troveranno spazio su Rai 1 e neppure sulle altre reti.

Dal 4 settembre, al posto della soap iberica, è previsto il ritorno de Il Paradiso delle signore: la soap italiana tornerà in replica con gli ultimi cinque episodi della passata stagione e poi dall'11 settembre riprenderanno le puntate inedite in prima visione assoluta.

Scoppia il caso sulla sospensione di Sei Sorelle per Il Paradiso delle signore

Sta di fatto che questa scelta della Rai di sospendere Sei Sorelle dal pomeriggio per riproporre Il Paradiso delle signore, ha scatenato alcune polemiche tra i fan.

"Non è giusto che la Rai tratti in questo modo gli spettatori della soap spagnola per fare spazio in anticipo al Paradiso. Una scelta davvero irrispettosa", ha scritto un commentatore sui social.

"Ma perché devono sospendere in anticipo Sei Sorelle per delle repliche? Gli spettatori possono rivederle su Rai Play", ha scritto ancora qualcun altro.

"È la seconda volta che la Rai sospende questa soap, dimostrando un'assoluta mancanza di rispetto verso gli spettatori", ha sentenziato un altro appassionato.