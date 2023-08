Carola rompe il silenzio su Federico e fa chiarezza sui motivi della separazione che li ha portati a dirsi addio appena due mesi e mezzo dopo la scelta finale avvenuta a Uomini e donne.

Nel corso della registrazione avvenuta questo 29 agosto, i due ex fidanzati sono tornati in studio ed hanno scelto di far chiarezza.

La verità è venuta fuori e Carola non ha nascosto di essersi sentita soffocata durante i mesi in cui è stata al fianco dell'ex tronista.

Nuova registrazione U&D: Carola rompe il silenzio sull'addio con Federico

Nel dettaglio, la storia d'amore tra Cariola e Federico è giunta al capolinea dopo appena due mesi e mezzo di relazione.

Un addio che aveva scatenato delle polemiche sui social e i fan hanno sempre sperato fino alla fine in un possibile ritorno di fiamma che non è mai avvenuto.

A distanza di un po' di tempo dalla rottura ormai definitiva, ecco che la coppia ha scelto di partecipare all'ultima registrazione di Uomini e donne di questa settimana, per far chiarezza in studio e rendersi protagonisti di un confronto che non è affatto passato inosservato.

Le anticipazioni sul talk show rivelano che Carola ha scelto di rompere il silenzio spiegando di essere scappata via, in piena notte, di punto in bianco, dall'appartamento che condivideva con Federico a Roma.

La verità di Carola: la fuga in piena notte dalla casa con Federico

Il motivo? L'ex corteggiatrice del talk show ha svelato di essersi sentita oppressa da questa relazione, motivo per il quale ha capito che quello non era il suo posto e quindi ha preferito andare via definitivamente e mettere una pietra sopra a quanto c'è stato con Federico.

Una versione dei fatti confermata anche dall'ex tronista che, tuttavia, non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua ormai ex fidanzata.

Sì, perché Federico ha svelato che fino alla fine ha cercato di recuperare il suo rapporto con Carola provando a riconquistarla e chiedendole di tornare a casa per riprendere in mano le redini della loro storia d'amore, ma non c'è stato verso di farle cambiare idea.

Federico deluso dal comportamento di Carola

Federico ha poi ammesso di essere deluso dall'atteggiamento che Carola avrebbe avuto nei confronti della sua mamma e di sua sorella che, in quei due mesi di relazione, l'hanno accolta nel migliore dei modi facendola sentire subito in famiglia.

E quando Maria De Filippi ha chiesto a Federico di fare un ballo in studio con la sua ex, il ragazzo ha preferito di no ammettendo che gli avrebbe fatto particolarmente male.

Insomma, sembrerebbe proprio che i due abbiano messo una pietra definitiva a questa relazione che aveva fatto sognare gli spettatori.