La decima edizione di Temptation Island si è conclusa qualche settimana fa, ma alcuni protagonisti del cast sono ancora al centro del Gossip. Il 19 agosto, ad esempio, Francesca è finita al centro dell'attenzione mediatica per due motivi: il presunto incontro in spiaggia con l'ex Manuel e l'allontanamento di Ale sui social dopo averla vista al mare con Lollo. La giovane ha confermato il gesto dell'ormai ex amica in una Instagram Stories.

Aggiornamenti sui rapporti nati a Temptation Island

Nella giornata di oggi, sabato 19 agosto, Francesca di Temptation Island è stata al centro di un'inaspettata segnalazione.

Alessandro Rosica, infatti, ha mostrato sui social le foto e i video che proverebbero la presenza nello stesso stabilimento balneare della bella Sorrentino e dell'ex Manuel Maura: i due sono stati visti e immortalati dai fan lo stesso giorno (venerdì 18/08) e alla stessa ora.

Mentre in rete si cominciava a vociferare di un possibile riavvicinamento all'ex fidanzato, la concorrente del reality Mediaset dava il via ad una chiacchierata con i fan su Instagram.

Tra le tante domande alle quali Francesca ha risposto, a catturare l'attenzione dei curiosi sono state quelle sul suo attuale rapporto con Ale, anche lei nel cast del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Tensioni tra donne dopo Temptation Island

Dando un'occhiata alle Stories che Francesca ha postato su Instagram il 19 agosto, ci si può imbattere in quella in cui ha risposto ad una fan che le chiedeva se era vero che Ale aveva smesso di seguirla nel pomeriggio dopo averla vista al mare insieme a Lollo.

La bella Sorrentino, infatti, ha informato i curiosi di essere in spiaggia insieme al single Lorenzo ma ha subito chiarito che tra loro c'è solo una bellissima amicizia.

La concorrente di Temptation Island si è detta stupita da questa notizia e ha definito "infantile" il gesto della collega.

Poco prima di interrompere il gioco "Fammi una domanda", la napoletana è tornata sull'argomento e ha replicato così a chi le ha richiesto se Ale l'ha veramente rimossa dai suoi "seguiti": "Pare di sì".

In effetti, Francesca non compare più nella lista delle persone che Ale tiene d'occhio su Instagram: se fino ad oggi pomeriggio tra le due era tutto ok, dopo che Sorrentino si è mostrata sui social con Lollo il legame virtuale tra le due si è spezzato.

Nessun ritorno di fiamma dopo Temptation Island

Sempre nel rispondere alle domande dei fan, Francesca ha anche smentito i rumor che sono circolati in queste ore su un possibile riavvicinamento in corso con Manuel.

Ad un follower che le ha chiesto se era fondata la segnalazione di Alessandro Rosica (secondo la quale era al mare nello stesso stabilimento dell'ex fidanzato), la protagonista di Temptation Island ha fatto sapere: "No ragazzi".

Sorrentino ha confermato in diverse occasioni di essere single e ancora alla ricerca di sé stessa dopo la rottura con l'uomo del quale è stata perdutamente innamorata per tanti anni.

La giovane ha ammesso di andare in terapia da un po' e di essere in una fase della sua vita in cui sta cercando di ripartire, anche se alcune giornate è più difficile farlo.

Nelle tante risposte che Francesca ha dato sui social network il 19 agosto, nessuna era sui gossip che sono circolati su un suo possibile approdo nel cast di Uomini e donne. Da quando si è conclusa l'edizione di Temptation alla quale ha partecipato, la ragazza è stata considerata dagli spettatori la candidata ideale alla poltrona rossa del dating-show.

Le registrazioni del format inizieranno a breve e si scoprirà se tra i nuovi tronisti ci sarà anche qualche volto già noto.