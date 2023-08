La sesta puntata di Temptation Island ha fatto chiarezza su quello che è successo alle coppie del cast al rientro a casa: soltanto Alessia e Davide non hanno riconfermato la decisione presa al falò un mese prima, tutti gli altri sì. Mirko e Greta si sono dichiarati amore e hanno anche fatto un tatuaggio insieme, mentre Vittoria e Ale non hanno portato avanti le conoscenze con i single Edoardo e Lollo. Tentativi di riavvicinamento da parte di Manuel a Francesca, ma per ora lei dice no.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Lunedì 31 luglio il pubblico di Canale 5 è stato aggiornato su quello che è accaduto alle coppie e ai single di Temptation Island 30 giorni dopo lo stop alle riprese in Sardegna.

Dopo aver trasmesso gli ultimi due falò di confronto che mancavano all'appello, gli addetti ai lavori si sono concentrati su uno dei momenti più attesi dai telespettatori: il ritorno dei protagonisti un mese dopo le registrazioni.

I primi ad incontrare Filippo Bisciglia, sono stati Mirko e Perla: i due si sono lasciati definitivamente e al rientro a casa non hanno avuto neppure un faccia a faccia. Il ragazzo si è detto cambiato dall'esperienza nel villaggio, soprattutto grazie alla tentatrice Greta, con la quale è attualmente fidanzato. La giovane ha parlato di un forte innamoramento, di presentazioni in famiglia già avvenute e di un tatuaggio che ha fatto in comune con il neo compagno (la scritta "i tuoi occhi, la mia cura").

Anche la bella Vatiero sta continuando a frequentare il single Igor, anche se le cose tra loro procedono con più calma.

Le rotture stagionali di Temptation Island

Tra le quattro coppie che si sono separate al termine del viaggio nei sentimenti, figura anche quella formata da Francesca e Manuel: la scelta di rompere la relazione l'ha presa la ragazza, tant'è che l'ormai ex fidanzato ha avuto dei ripensamenti nell'ultimo mese ma non ha cercato un riavvicinamento nel rispetto di lei.

Sorrentino ha spiegato che direbbe no all'ennesimo ritorno di fiamma col compagno perché è certa che lui non sia pronto per una storia seria ed importante.

Addio anche tra Vittoria e Daniele dopo quattro anni e mezzo insieme: lui non riesce ad andare oltre il bacio che lei ha dato al single Edoardo, quindi continua a rispondere freddamente ai messaggi che riceve dalla ex.

Non hanno avuto il lieto fine neppure Ale e Federico: il falò tra i due è stato forse uno dei più accesi e al rientro a casa non è cambiato nulla. La giovane avrebbe voluto un confronto lontano dai riflettori ma lui non l'ha mai proposto, quindi la relazione è naufragata senza possibilità di chiarimento.

Chi ha confermato l'amore a Temptation Island

Delle sette coppie del cast di quest'anno, solamente due hanno avuto il lieto fine: Gabriela e Giuseppe, ad esempio, si sono presentati davanti a Bisciglia più affiatati e uniti che mai, consci del fatto che l'esperienza a Temptation Island è servita ad entrambi per capire quanto si amano.

Anche tra Isabella e Manu procede tutto a gonfie vele: i due si sono mostrati super innamorati e si sono detti pronti a cambiare per far sì che il loro futuro sia insieme.

Gli unici concorrenti che hanno parzialmente cambiato la decisione presa al falò di confronto, sono Alessia e Davide. Anche se hanno lasciato mano nella mano il programma, un mese dopo la fine delle registrazioni lui ha fatto qualche passo indietro. Nel rivedere le immagini dell'avvicinamento che la fidanzata ha avuto ad un single, il napoletano ha chiesto ed ottenuto una pausa di riflessione che va avanti ancora oggi. Lei si è detta pronta a tutto pur di dimostrare alla sua dolce metà che può tornare a fidarsi.