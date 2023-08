L'appuntamento con Terra amara promette colpi di scena nel corso della settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023, quando torneranno le puntate inedite su Canale 5.

Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per tutta la morte di Hunkar: arriverà il momento del ritrovamento del corpo senza vita della donna e a recuperarlo sarà proprio il figlio Demir.

Come cambia la programmazione di Terra amara per la pausa estiva

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Terra Amara rivelano che gli appassionati dovranno attendere lunedì 21 agosto per vedere in onda le puntate inedite in prime visione assoluta.

Dal 14 al 20 agosto saranno trasmesse le repliche della prima stagione, andate in onda durante la scorsa estate su Canale 5.

In questo modo la soap turca osserverà un turno di riposo nella fascia del primo pomeriggio e bisognerà attendere lunedì 21 agosto per scoprire le nuove vicende dei vari protagonisti di Cukurova.

Le sorprese non mancheranno e al centro dell'attenzione ci sarà il ritrovamento del corpo senza vita di Hunkar.

Demir scopre che la mamma è stata uccisa: anticipazioni Terra amara 21-27 agosto

Le anticipazioni di Terra amara dal 21 al 27 agosto 2023 rivelano che le indagini sulla sparizione della signora Yaman andranno avanti a ritmo serrato e Demir deciderà di mettersi all'opera da solo per scoprire cosa è successo.

Deciderà di recarsi alle rovine insieme ai suoi uomini, dopo che un operaio gli dirà di aver trovato in quella zona il fazzoletto di Hunkar. Inizieranno le ricerche, fino a quando non scorgerà in lontananza il corpo di una persona.

Demir si avvicinerà subito e a quel punto si renderà conto che si tratta proprio del corpo senza vita della mamma.

Sarà Demir a scoprire che Hunkar è stata uccisa. Un choc per il ricco imprenditore, che di punto in bianco vedrà stravolgere in negativo la sua vita.

Demir e Fekeli distrutti per Hunkar: anticipazioni Terra amara 21-27 agosto

Un duro colpo per l'uomo, che a quel punto sarà chiamato a dare la triste notizia a tutte le persone che hanno voluto bene Hunkar.

Fekeli non potrà che essere sopraffatto dal dolore e dalla disperazione: l'uomo, che era in procinto di convolare a nozze con Hunkar, sarà investito da questa triste notizia che lo porterà a voler giustizia.

Perché in seguito ai funerali della donna, Demir e Fekeli decideranno di andare avanti per la loro strada e si diranno pronti a indagare per scoprire cosa sia successo e perché Hunkar sia stata uccisa in quel modo.

Riusciranno a scoprire che l'artefice di questo delitto è Behice?