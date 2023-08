Come finisce Terra Amara e cosa succederà nelle puntate conclusive della soap opera? Le anticipazioni rivelano che la quarta e ultima stagione si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena per tutti i protagonisti, in particolar modo per Zuleyha. Proprio nel momento in cui la sua vita sembrerà arrivare ad una svolta importante, grazie ad Hakan, si abbatterà l'ennesima sciagura che la porterà a dover rimettersi in gioco. Hakan morirà e lei dovrà seppellirlo.

Finale diverso, invece, per Fikret: nelle ultime puntate assolute della soap, riuscirà a ritrovare il sorriso e coronerà il suo sogno d'amore con il matrimonio.

Come finisce Terra amara: la nuova vita di Zuleyha e Hakan

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra amara rivelano che nel corso della stagione conclusiva della soap opera, ci sarà spazio per le nozze lampo tra Zuleyha e Hakan.

Il ricco imprenditore riuscirà a conquistare il cuore della donna e insieme decideranno di iniziare un nuovo percorso di vita. I due progetteranno il loro futuro, ignari della sciagura che sta per abbattersi sulle loro vite. Dei malviventi faranno irruzione all'interno della tenuta di Hakan e non si faranno scrupoli ad aprire il fuoco.

Per proteggere la sua amata, Hakan riceverà dei colpi di arma da fuoco che lo uccideranno.

Zuleyha seppellisce suo marito: anticipazioni Terra amara finale

Per l'uomo non ci sarà nulla da fare: le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà per l'ennesima volta sola e dopo aver seppellito suo marito, prenderà in mano le redini della sua vita, pronta a un nuovo inizio.

Questa volta, però, la donna non intende rimettersi in gioco con l'amore: il suo scopo sarà quello di chiudere definitivamente con gli uomini, dopo tutte le batoste che ha subito nel corso della sua vita.

E così, nel finale della soap, gli spettatori avranno modo di assistere alla svolta di Zuleyha, pronta a dedicarsi solo ed esclusivamente ai suoi figli e al bene della comunità di Cukurova.

Il matrimonio di Fikret: come finisce Terra amara su Canale 5

Le anticipazioni riguardanti la stagione conclusiva di Terra amara, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per un lieto fine che avrà come protagonista Fikret.

Dopo la tragica fine della sua storia d'amore con Mujgan, m Fikret riuscirà a ritrovare il sorriso assieme ad un'altra donna. Trattasi di Zeynep, una new entry della quarta stagione, che riuscirà a far breccia nel cuore del fratellastro di Demir.

Tra i due divamperà la fiamma della passione e decideranno così di convolare a nozze. Zuleyha, nonostante l'immenso dolore per la morte del marito, deciderà di partecipare lo stesso al matrimonio di Fikret.