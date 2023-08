Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Yilmaz e Demir si ritroveranno a vivere dei momenti di grande paura e apprensione.

Il ricco imprenditore finirà in carcere dopo essere stato accusato da Umit di aver tentato di ucciderla. Nel frattempo, invece, Zuleyha si ritroverà a dover fare i conti con una rapina che avverrà all'interno della sua villa: la donna, per evitare che facciano del male ai suoi cari, finirà per commettere un omicidio.

Umit accusa Demir di tentato omicidio: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che Umit finirà in ospedale dopo un grave incidente [VIDEO] e accuserà di essere stata vittima della furia cieca di Demir.

La donna accuserà il ricco imprenditore di aver tentato di ammazzarla, al punto da ridurla quasi in fin di vita.

Di conseguenza, Umit denuncerà Demir e la situazione per l'uomo si metterà davvero malissimo. La polizia arriverà nella sua abitazione e, a quel punto, lo dichiarerà in arresto.

Demir verrà portato in carcere per l'accusa di tentato omicidio: un evento che lascerà senza parole i suoi cari, profondamente colpiti e provati da questa situazione.

Demir finisce in carcere: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Zuleyha, in particolar modo, non riuscirà a darsi pace e non vorrà credere al fatto che suo marito possa aver cercato di uccidere Umit.

Per questo motivo, quindi, la donna si metterà all'opera e deciderà di intervenire subito per cercare di arrivare alla verità dei fatti e fare in modo che Demir possa uscire al più presto dal carcere.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché oltre a questa intricata situazione, ci sarà spazio anche per un altro colpo di scena legato alle sorti di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera, infatti, si ritroverà a dover affrontare un tentativo di furto all'interno della sua villa e si renderà protagonista di un gesto estremo.

Zuleyha commette un omicidio: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che degli uomini si intrufoleranno nell'abitazione e porteranno via ogni tipo di oggetto prezioso.

Sevda, che in quel momento sarà sola in casa con i bambini, cercherà in tutti i modi di metterli in fuga ma all'improvviso comparirà il piccolo Adnan che verrà preso in ostaggio da uno dei banditi.

A quel punto, Sevda prenderà la sua pistola per colpire l'uomo che cadrà a terra ferito e proprio in quel momento arriverà Zuleyha.

La donna, rendendosi conto della gravità della situazione, colpirà a morte il bandito rendendosi protagonista di un omicidio. Dopo aver messo in salvo il piccolo Adnan e la stessa Sevda, Zuleyha si metterà all'opera per nascondere il cadavere dell'uomo e farne perdere ogni tipo di traccia.