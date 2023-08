Novità nella programmazione di Terra amara su Canale 5. La soap opera turca, che sta appassionando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, verrà temporaneamente sospesa e dal 13 agosto non sarà più trasmessa in prima visione assoluta.

In occasione del periodo di Ferragosto, i vertici Mediaset hanno svelto di stopparne la messa in onda, così da poter evitare la trasmissione in un periodo in cui la maggior parte degli spettatori potrebbero non essere davanti al televisore.

Sospese le puntate inedite di Terra amara: cambio programmazione dal 13 agosto

L'appuntamento con Terra Amara subirà delle modifiche a partire da domenica 13 agosto, quando ci sarà la sospensione delle puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

Gli spettatori della soap che si collegheranno per seguire le puntate inedite si ritroveranno a fare un tuffo nel passato, dato che saranno trasmessi gli episodi della prima stagione.

Il 14 e 15 agosto, inoltre, la soap cambierà anche orario di inizio anticipando la messa in onda alle 13:40. Dal 16 agosto e fino a domenica 20, invece, la messa in onda tornerà nella fascia oraria delle 14:10.

Mediaset propone le repliche di Terra amara nel daytime di Canale 5 dal 13 agosto

Resta da capire cosa succederà nella settimana successiva dal 21 al 27 agosto. Al momento non si hanno notizie circa il ritorno in prima visione della soap opera, che potrebbe slittare anche a settembre.

Per quanto riguarda le altre soap del pomeriggio, La Promessa e My home my destiny, saranno in pausa lunedì 14 e martedì 15 agosto, ma torneranno a partire da mercoledì 16 con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Un altro cambiamento importante riguardante la programmazione di Terra amara è previsto per il mese di settembre.

Inizialmente i vertici del Mediaset avevano annunciato la messa in onda della soap opera nella prima serata di Canale 5, a partire da domenica 10 settembre 2023.

Cancellate le puntate serali di Terra amara previste da settembre su Canale 5

Una promozione per la soap turca, che in questo modo avrebbe debuttato anche nella fascia del prime time, proprio come era già successo in passato con DayDreamer e Il Segreto.

Alla fine, però, c'è stato un ripensamento: per il momento Terra amara risulta cancellata dalla fascia del prime time di settembre.

La soap opera proseguirà solo in daytime, dal lunedì al sabato, mentre di domenica sera proseguiranno le puntate de La ragazza e l'ufficiale 2 e poi a seguire ci sarà spazio per le puntate inedite di Caduta Libera in prime time.

In questo modo verrà dilatata la messa in onda della soap che andrà a coprire tutta la stagione 2023/2024 di Canale 5.