La soap opera turca Terra Amara continua a essere piena di sorprese e colpi di scena. Nelle prossime puntate che verranno trasmesse molto presto su Canale 5 si assisterà al confronto tra Demir Yaman (Murat Unalmis) e Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). Il ricco imprenditore, quando la donna esigerà ricevere delle spiegazioni in merito alla sua infedeltà nei confronti di Zuleyha, le dirà di essere diventato l’amante di Ümit Kahraman (Hande Soral). Ammetterà che ha iniziato una relazione extraconiugale perché credeva che nel cuore di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) ci fosse posto soltanto per Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), passato a miglior vita a causa di un incidente stradale.

Spoiler turchi, Terra amara: Zuleyha dice al marito Demir di aver capito di amarlo

Le anticipazioni sui nuovi episodi in programmazione su Canale 5 raccontano che Demir cadrà nella trappola del fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali). Quest’ultimo stringerà un’alleanza con Umit, la nuova dottoressa dell’ospedale di Cukurova, per farla pagare al ricco imprenditore. Umiti in poco tempo farà cadere tra le sue braccia Demir, che si prenderà una bella cotta per lei, al punto da prometterle che chiederà il divorzio alla moglie. Yaman farà un passo indietro, nell’istante in cui Altun temerà di perdere la moglie. La ragazza scomparirà improvvisamente dopo aver pedinato ed essere stata aggredita da Fikret.

Rimarrà incastrata in una trappola per animali nel bosco, invece Fikret si darà alla fuga.

Zuleyha verrà ritrovata proprio da Demir e verrà ricoverata in ospedale, luogo in cui Zuleyha gli confesserà di essersi resa conto di amarlo. A questo punto Yaman si convincerà di voler rimanere al fianco della madre dei suoi figli, ma avrà i sensi di colpa per le promesse fatte alla sua amante.

Sevda chiede delle spiegazioni al figliastro, Umit non vuole rinunciare a Yaman

Mentre Demir sarà intenzionato a mettere fine alla tresca clandestina intrapresa all’insaputa della moglie, Umit avrà il sospetto che lo stesso la voglia lasciare.

Successivamente Yaman non riuscirà a dire alla dottoressa di aver deciso di interrompere la loro relazione e avrà modo di confrontarsi con Sevda.

Demir ammetterà di aver tradito Zuleyha e le assicurerà di non voler più incontrare Umit in segreto. Quest’ultima, quando capirà come stanno le cose, non mollerà affatto la presa, dato che farà capire di non essere disposta a rinunciare a Yaman per nessuna ragione.