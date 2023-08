Si preannunciano decisamente movimentate le prossime puntate della telenovela turca Terra Amara in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal lunedì al venerdì. Dagli spoiler si evince che Demir Yaman (Murat Unalmis) farà un passo indietro nell’istante in cui sua moglie Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) gli rivelerà di aver capito di essere innamorata di lui.

La dichiarazione d’amore inaspettata della protagonista assoluta arriverà dopo che suo marito ha fatto delle promesse all’amante Ümit Kahraman (Hande Soral).

Trame turche, Terra amara: Zuleyha torna alla villa, Demir non è più sicuro di voler chiedere il divorzio

Negli episodi che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, Fikret Fekeli (Furkan Palali) si introdurrà nell’azienda dei Yaman e si impossesserà di una targa firmata dal defunto padre Adnan Yaman sotto lo sguardo di Zuleyha. Quest’ultima, dopo aver colto in flagrante il ragazzo, lo seguirà con la sua vettura mettendosi nei guai. Il nipote di Ali Rahmet Fekeli affronterà Altun quando si renderà conto di essere stato pedinato e la lascerà nel bosco non appena la stessa esigerà sapere per quale motivo abbia commesso il furto. A questo punto la fanciulla si darà alla fuga ma rimarrà bloccata per aver messo una gamba in una trappola per animali, destando così non poca preoccupazione nei suoi cari addolorati per la sua sparizione: la donna verrà fortunatamente ritrovata dopo alcuni giorni.

A questo punto Demir, dopo aver temuto il peggio per la vita della moglie, inizierà ad avere dei dubbi sulla tresca clandestina intrapresa con la nuova dottoressa Umit, pur avendole promesso di divorziare dalla madre di sua figlia durante una vacanza romantica. Il ricco imprenditore non sarà dunque più convinto di voler mettere fine al suo matrimonio, quando vedrà Zuleyha ferita e disidratata.

Altun fa emozionare il marito, Fikret avvia la sua vendetta contro il fratellastro

A stupire sarà il comportamento di Zuleyha, la quale non appena si riprenderà del tutto confesserà a Demir di essersi resa conto di amarlo dopo la prematura morte di Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes): l’imprenditore, dopo aver ascoltato la dichiarazione della consorte, si emozionerà ed entrerà in crisi.

L’uomo non saprà come gestire la situazione dato che ha promesso ad Umit di rifarsi una nuova vita con lei.

Nel frattempo Fikret deciso più che mai a vendicarsi del fratellastro Demir, appenderà in tutta la città dei manifesti con la targa in cui il loro defunto padre rivelava a sua madre di non volerlo crescere: con il suo gesto la new entry farà apprendere ai cittadini di Cukurova che il marito di Zuleyha non è l'unico figlio di Adnan Yaman.