Tanti colpo di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra amara trasmesse tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) metterà alle strette Fikret Fekeli dopo aver scoperto la sua ennesima bugia. La dottoressa infatti apprenderà che l'uomo è niente di meno che il figlio illegittimo di Adnan senior.

Anticipazioni Terra amara: Bahtiyar cerca di allontanare Mujgan dal parente

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Fikret inizierà la sua guerra contro Demir non potendosela prendere con il defunto padre, colpevole di non essersi preso cura di lui e sua madre Safiye dopo il ripudio di Musa.

Il giovane a questo punto proverà a prendere le distanze da Mujgan dopo un iniziale avvicinamento. Per fare ciò, Fikret si avvarrà dell'aiuto del cugino Bahtiyar. Proprio quest'ultimo informerà la dottoressa che il suo parente sta avendo un atteggiamento freddo nei suoi confronti perché una sua ex fidanzata residente in Germania ha tentato di togliersi la vita poiché ancora innamorata di lui. Il giorno dopo, Fikret darà a Mujgan la stessa versione, sebbene la bugia venga presto alla luce.

La dottoressa rimane turbata dall'ennesima bugia di Fikret

Mujgan scoprirà che Fikret le ha raccontato una bugia grazie ad una rivelazione di Umit. La dottoressa infatti apprenderà che l'ex fidanzata del nipote di Ali Rahmet aveva tentato il suicidio qualche anno prima ed adesso è felicemente sposata con un altro uomo.

La pediatra a questo punto deciderà di affrontare la questione con Fikret dopo essere rimasta turbata dall'ennesima bugia. In pratica, Mujgan deciderà di pedinare il suo interesse amoroso, tanto da raggiungere la casa che ha affinato dove studia le mosse per vendicarsi di Demir. La pediatra a questo punto deciderà di entrare nell'abitazione finendo per fare una sorprendente scoperta.

Fikrest confessa a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan senior

Mujgan si accorgerà che nell'abitazione di Fikret sono presenti diversi cartelloni che il presunto fratellastro di Demir ha incollato per tutta la cittadina turca per dimostrare agli abitanti della relazione extraconiugale di Adnan senior. La pediatra a questo punto rimarrà sconvolta da tale scoperta, tanto da chiedere una spiegazione a Fikret.

Alla fine, il nipote di Ali Rahmet sarà costretto a rivelare a Mujgan di essere il figlio illegittimo di Adnan senior e di aver messo in azione un piano per distruggere Demir (Murat Ünalmış) e l'intera famiglia Yaman. Come reagirà la dottoressa di fronte a tale rivelazione? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per sapere cosa succederà.