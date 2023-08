Arrivano le anticipazioni ufficiali delle puntate inedite nuova stagione Un posto al sole 2023/2024 su Rai 3. Il primo episodio va in onda il 28 agosto e i telespettatori non vedono l'ora di scoprire che cosa accadrà. La partenza sarà con il botto e si temerà per le sorti di Marina, colpita da un malore improvviso: che cosa le sta succedendo?

Nel frattempo, Renato si trova davanti al grande cambiamento della vita di Giulia e non sa come gestirlo. Attenzione a Roberto che, completamente soggiogato da Lara, decide addirittura di partire con lei e il piccolo Tommaso per le vacanze, senza immaginare cosa stia accadendo a Marina, respinta in malo modo e fatta passare per folle.

Un posto al sole anticipazioni 28 agosto - 1 settembre 2023, nuova stagione: cosa succede a Marina

Nel finale dell'appena passata stagione di Un posto al sole Marina è rimasta senza parole davanti alla reazione di Roberto, che ha creduto al piagnisteo di Lara e Ida. Le due si sono messe d'accordo per far credere a tutti gli abitanti di Palazzo Palaldini che la povera Giordano volesse soffocare Tommaso con un cuscino.

Marina voleva solamente prelevare un campione di saliva per effettuare il test del DNA, unico modo per dimostrare che Tommy non è figlio di Roberto e tanto meno di Lara. Ferri, furioso, non solo ha lasciato Marina, ma ha anche creduto alla versione folle di Martinelli.

Secondo le anticipazioni ufficiali, nei nuovissimi episodi Marina viene travolta da un malore improvviso mentre sta per trasferirsi di nuovo nella sua villa, dove l'unica consolazione sono le amate rose.

Che le sta succedendo?

Anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole: Roberto sceglie Lara

Continuando con gli spoiler Upas degli episodi inediti che andranno in onda dopo la pausa estiva vedremo Roberto completamente soggiogato da Lara, tanto da partire con lei e Tommy per una vacanza.

Il fatto che Ferri sia lontano sarà un fattore determinante per le sorti di Marina, poiché quando si sentirà male sarà da sola, senza nessuno che potrà aiutarla: la situazione si farà molto seria.

Intanto, Renato si appresta a scoprire il grande cambiamento nella vita di Giulia, come la prenderà?

Upas spoiler anticipazioni 28 agosto - 1 settembre 2023: la nuova vita di Giulia

Le anticipazioni di Upas svelano poi che Raffaele e Ornella si devono preparare per il loro viaggio a Barcellona. Raf ha però un problema: trovare un valido sostituito per la portineria.

E poi ancora ecco che Renato torna dalla Sicilia e deve affrontare il grande cambiamento nella vita della sia ex moglie.

Quando ricomincia Un posto al sole con la nuova stagione

Al momento su Rai 3 continua ad andare in onda l'album dei ricordi che ripercorre i momenti più salienti della stagione appena conclusa.

Le nuove puntate di Un posto al sole della nuova stagione iniziano ufficialmente il 28 agosto alle 20:50. Come sempre, gli episodi possono essere visti anche in streaming e in replica su RaiPlay.