L'appuntamento con Terra amara prosegue nella settimana 28 agosto-3 settembre con le nuove puntate in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per la disperazione di Demir, affranto per la morte di sua mamma. Al suo fianco ci sarà Zuleyha che, però, ribadirà all'uomo di non essere più innamorata di lui. Si parlerà ancora molto dell'omicidio di Hunkar, perché Sevda, inizialmente accusata di questa morte, verrà invece rilasciata dal carcere.

Zuleyha chiude con Demir: anticipazioni Terra amara al 3 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra Amara fino al 3 settembre, rivelano che la morte di Hunkar getterà nello sconforto la famiglia Yaman.

Demir non potrà nascondere il suo dolore e la desolazione per aver perso la sua amata mamma e si ritroverà a vivere uno dei periodi più complicati della sua vita.

Zuleyha giurerà lealtà al padre di sua figlia ma, al tempo stesso, deciderà di chiudere il loro matrimonio e gli confesserà esplicitamente di non amarlo più.

Grande dolore e disperazione anche per Fekeli: in questi nuovi episodi della soap opera turca trasmessa su Canale 5, l'uomo giurerà di vendicarsi dell'assassino di Hunkar e si dirà pronto a tutto pur di ottenere giustizia per la sua amata.

Sevda rischia il linciaggio: anticipazioni Terra amara 28 agosto-3 settembre

E poi ancora, le anticipazioni di Terra amara dal 28 agosto in poi, rivelano che tra Mujgan e suo marito Yilmaz, proseguirà il periodo negativo. I due si ritroveranno sempre più ai ferri corti e la dottoressa non potrà nascondere la sua ira nei confronti del padre di suo figlio.

Fikret, invece, confesserà di aver trovato lui il bigliettino di Yilmaz dove svela la verità su Mujgan, frugando tra i cassetti di Demir.

Spazio anche alle indagini sulla morte di Hunkar: dopo essere stata accusata di essere l'assassina di Hunkar, Sevda verrà rilasciata.

La donna non ha commesso il delitto e, a quel punto, Demir correrà da lei per cercare di farsi perdonare e mettere una pietra sopra a questa incomprensione.

Eppure, la sua innocenza non convincerà del tutto Ozacan, che raduna alcuni uomini per linciare Sevda e vendicare così la signora Yaman.

Proseguono le indagini sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara al 3 settembre

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà ad assistere ad un incontro in cui il procuratore, il signor Vedat, il capo della gendarmeria e Demir, si ritroveranno a esaminare l'omicidio della signora Hunkar.

In questo modo, quindi, passeranno in rassegna tutti gli indizi raccolti fino a questo momento per cercare di scoprire il nome del vero assassino. Riusciranno a risalire all'identità di Behice? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.