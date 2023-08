Cambio programmazione per Terra Amara a partire dal weekend del 9 e 10 settembre. La soap opera turca campione di ascolti nel primo pomeriggio Mediaset, tornerà in onda alla sua vecchia programmazione del weekend, pronta a tener compagnia al pubblico con delle puntate speciali.

Il ritorno alla vecchia messa in onda sarà dovuto anche al ritorno in tv di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, pronto nuovamente a tener compagnia al pubblico nella fascia del weekend festivo, col doppio appuntamento settimanale.

Cambio programmazione per Terra amara: cosa succede il 9 e 10 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Terra amara, prevede un ritorno alla messa in onda delle puntate lunghe al sabato e alla domenica pomeriggio.

Si partirà sabato 9 settembre, quando la soap opera con protagonisti Yilmaz e Zuleyha andrà in onda a partire dalle 14:20 circa e proseguirà fino alle 16:25, quando poi la linea verrà lasciata a Verissimo, il talk show Mediaset del weekend pronto a tornare in onda regolarmente dopo la sosta estiva di questi mesi.

La stessa situazione si verificherà anche domenica 10 settembre, quando l'appuntamento con la soap turca è in programma a partire dalle 14:40 circa e andrà avanti sempre fino alle 16:30 circa, per poi lasciare spazio alla seconda puntata settimanale di Verissimo.

Mediaset allunga le puntate di Terra amara nel weekend

In questo modo, quindi, si tornerà alla messa in onda delle puntate speciali nel daytime del weekend, per la gioia dei tantissimi fan e spettatori che, a differenza della programmazione feriale, potranno godere del vantaggio di vedere episodi extra-large.

Di conseguenza, invece, non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate in prime time: Terra amara andrà in onda solo nel daytime e, al momento, sono state cassati gli appuntamenti che dal 10 settembre erano previsti in prima visione assoluta su Canale 5.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera rivelano che si entrerà nel vivo delle indagini legate alla morte di Hunkar.

Yilmaz e Mujgan chiedono i rispettivi divorzi: anticipazioni Terra amara

Zuleyha non avrà alcuna intenzione di arrendersi, convinta sempre più del fatto che sia stata Behice ad ammazzare Hunkar.

Spazio anche alle vicende di Yilmaz che, nel frattempo si ritroverà a dover prendere in mano le redini della sua vita e chiederà a Mujgan di concedergli il divorzio.

L'uomo vuole sentirsi libero di viversi la sua storia d'amore con Zuleyha, motivo per il quale si dirà pronto a lasciarsi alle spalle il passato e voltare pagina.

La stessa cosa farà anche Zuleyha, la quale chiederà a Demir di mettere la parola "fine" al loro matrimonio e in tal modo sentirsi libera di poter stare con Yilmaz.