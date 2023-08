Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste dall'11 settembre [VIDEO]in poi su Canale 5, rivelano che Gemma continuerà ad essere al centro dell'attenzione.

La dama torinese, ancora una volta, terrà banco con le sue vicende sentimentali e non passerà affatto inosservata in studio.

Il motivo? Gemma si ritroverà subito divisa tra due nuovi cavalieri che, seppur in maniera differente, catalizzeranno la sua attenzione in studio.

Gemma conosce Maurizio: anticipazioni U&D nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma conoscerà Maurizio, un cavaliere di 57 anni col quale sarà protagonista di una esterna.

Tra i due nascerà subito un feeling speciale, al punto che Gemma deciderà di soprannominarlo "pesciolino", così come rivelato in studio.

Tuttavia, Maurizio non sarà l'unica new entry nel cast over che farà breccia nel cuore della storica dama torinese, ancora alla ricerca del suo principe azzurro.

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Gemma deciderà di approfondire la conoscenza anche con il cavaliere Tony.

Gemma bacia Tony, poi arriva la scelta: anticipazioni U&D settembre

Anche in questo caso i due hanno scelto di uscire insieme e in tal modo provare a conoscersi meglio. Durante il loro incontro è scattato anche il primo bacio a stampo.

Tuttavia, una volta in studio e dopo essersi trovata divisa tra questi due cavalieri, Gemma ha deciso di fare una scelta definitiva.

La dama, pur avendo baciato Tony, ha preferito mandarlo via dalla trasmissione perché sostiene di essere interessata maggiormente a Maurizio, col quale vorrebbe continuare ad approfondire la frequentazione anche fuori dallo studio del talk show.

E poi ancora, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di un volto storico del parterre del trono over.

Il ritorno di Barbara De Santi, Armando e Riccardo assenti: anticipazioni U&D nuove puntate settembre

Trattasi di Barbara De Santi, assente in scena da un bel po' di tempo, ma pronta ormai a rimettersi in gioco per cercare di trovare nuovamente la sua anima gemella.

La presenza di Barbara non è passata affatto inosservata in studio e neppure tra i fan social della trasmissione di Canale 5, pronti a scoprire come si comporterà la dama in questa nuova avventura.

Silenzio totale, invece, su Armando e Riccardo: i due cavalieri non hanno preso parte alla prime registrazioni di questa edizione e non si esclude che possano essere esclusi dal cast della trasmissione di Canale 5.