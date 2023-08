Mancano ancora poche settimane prima della prossima edizione di Uomini e Donne, i fan aspettano con ansia le registrazioni della nuova stagione del famoso dating show di Canale 5, che prenderanno il via tra il 30 e il 31 agosto. Questo evento svelerà al pubblico di Maria De Filippi tutte le importanti novità della trasmissione, inclusa l'identità dei nuovi tronisti.

Non è insolito che ex tronisti e troniste decidano di darsi un'altra chance nella trasmissione, facendo ritorno al programma. Recentemente, Luca Salatino, un ex tronista molto amato dai fan di Uomini e donne, ha rivelato di essere ben disposto a ripresentarsi nello show se gli fosse data l'opportunità, dopo aver concluso la sua relazione con la sua scelta, Soraia Ceruti.

E non è strano neanche, che alcuni ex corteggiatori possano diventare dei nuovi tronisti nella successiva edizione, come nel caso di Luca Daffrè.

Nicole potrebbe tornare a settembre

Da tempo si vocifera sui possibili tronisti per la prossima edizione di Uomini e il nome di Carola Carpanelli, ex di Federico Nicotera, ha circolato a lungo. Sono state fatte molte ipotesi sul suo ritorno nel trono classico, dopo pochi mesi dalla loro separazione, ma al momento non c'è ancora alcuna conferma.

La notizia più sorprendente che è circolata nelle ultime ore, riguarda un'ex tronista che potrebbe fare il suo ritorno a settembre, ma ad una condizione ben precisa: si tratta di Nicole Santinelli. La giovane romana, tronista per gli ultimi tre mesi della trasmissione, non è riuscita a catturare l'entusiasmo del pubblico, che l'ha definita distante e assai fredda con i suoi corteggiatori.

Nicole ha lasciato il programma con la sua scelta, Carlo Alberto Mancini, ma la loro storia d'amore è durata davvero poco.

La possibilità di un secondo ritorno di Nicole Santinelli ha sollevato diverse reazioni. C'è chi si è mostrato scettico sul fatto che possa riuscire a coinvolgere nuovamente il pubblico e chi, invece, è curioso di vedere se l'ex tronista avrà l'opportunità di dimostrare una nuova versione di sé stessa.

Nicole Santinelli pensa al 'trono over'

In un'intervista al settimanale Mio, Nicole Santinelli ha rivelato che sarebbe disposta a rifare daccapo l'esperienza nel programma di Uomini e Donne [VIDEO], ma solo a determinate condizioni. L'ex tronista ha specificato che non tornerebbe nello stesso ruolo, ma come dama nel trono over.

Queste parole hanno suscitato curiosità e speculazioni tra i fan dello show. Se ciò si concretizzasse, sarebbe inevitabile immaginare i possibili scontri con la sua "nemica", Roberta Di Padua. Entrambe donne di carattere e sicure di sé, la loro presenza potrebbe scatenare emozioni forti e momenti di grande tensione, rendendo l'edizione ancora più interessante per il pubblico.

Tuttavia, resta da vedere se Nicole avrà effettivamente l'opportunità di tornare nello show e se le sue richieste saranno prese in considerazione dalla produzione. Mentre i fan si interrogano sul suo futuro nel programma, Uomini e Donne si prepara per una nuova avventura ricca di romanticismo, colpi di scena e emozioni, pronta a stupire il pubblico con l'amore e le vicende dei suoi protagonisti.