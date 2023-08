Terra amara tornerà dopo la pausa di Ferragosto con delle puntate imperdibili e ricche di emozioni. Le trame saranno incentrate principalmente sulla scomparsa di Hunkar che farà preoccupare tutti alla tenuta Yaman. Il primo a dare l'allarme sarà Demir che troverà la lettera incompleta in cui sua madre gli parla del fidanzamento con Fekeli. Yaman andrà da Ali Rahmet e quando vedrà che Hunkar non è lì, partiranno le ricerche. A trovare il corpo di sua madre sarà Demir, distrutto da questo grande dolore. A stare accanto a Yaman in questo terribile momento sarà Gaffur che come lui era impegnato nelle ricerche.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Zuleyha apprenderanno che Hunkar sposerà Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che presto Hunkar morirà per mano di Behice. Nel frattempo, ignaro di tutto, Demir troverà nella stanza di sua madre una lettera incompleta che la donna stava scrivendo per lui. Yaman e Zuleyha apprenderanno da quelle poche righe che la matriarca si è fidanzata con Fekeli e penseranno che i due siano insieme. Quando Demir andrà a cercare sua madre al ranch e non la troverà inizierà seriamente a preoccuparsi per la sua assenza. Ali Rahmet proporrà a Yaman di far partire le ricerche per Hunkar e i suoi uomini si metteranno sulle tracce della signora Yaman, vista l'ultima volta dal suo autista in centro per delle commissioni.

Yilmaz, Fekeli e gli altri cercheranno nel bosco, mentre Demir resterà alla villa aspettando notizie.

Anticipazioni puntate di agosto: Fekeli e Demir si metteranno alla ricerca di Hunkar

Nelle puntate di Terra amara di agosto Demir sarà in attesa di notizie su sua madre e all'improvviso uno dei dipendenti lo metterà in allarme.

L'uomo, infatti, dirà di aver trovato un fazzoletto di Hunkar vicino alle cave. A quel punto, Yaman non esiterà e si recherà sul posto con Gaffur e altri collaboratori, urlando a squarciagola il nome di sua madre. Presto Demir vivrà il peggiore dei suoi incubi perché vedrà il corpo di Hunkar poco distante da lui. Quando Yaman si avvicinerà noterà subito il sangue e capirà che la donna non si muove e non respira.

La tragica scoperta e la disperazione di Demir Yaman per la perdita di sua madre

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di agosto Demir non riuscirà a credere ai suoi occhi. La disperazione prenderà il sopravvento e con un urlo di dolore Yaman esprimerà il suo stato d'animo. Gaffur si renderà subito conto che è successo qualcosa di molto grave e quando vedrà la scena cadrà e si lascerà andare alle lacrime. Nessuno riuscirà a darsi pace per quello che è successo: Hunkar è stata uccisa e niente sarà più come prima.