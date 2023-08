Roberta Giusti e Samuele Cerrniani hanno annunciato la fine della relazione tramite i loro profili Instagram. Scendendo nel dettaglio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha riferito che le numerose divergenze di natura caratteriale li hanno portati a mettere una distanza fisica e sentimentale. Dunque, per evitare di soffrire hanno preferito prendere due strade diverse. Tuttavia, non ha escluso un possibile ritorno di fiamma in futuro.

L'annuncio dell'ex tronista

Su Instagram, Roberta Giusti ha spiegato di essere tornata single ma al tempo stesso ha precisato che i sentimenti non possono essere messi in stand-by da un momento all'altro.

Nel messaggio l'ex tronista di Uomini e donne ha fatto sapere che la coppia nell'ultimo periodo litigava spesso e le numerose divergenze li ha portati a creare una distanza sentimentale e fisica. Sulla base di quanto dichiarato Roberta ha affermato: "Questa situazione non stava facendo bene a nessuno e abbiamo preso questa decisione per il bene di entrambi". Fino all'ultimo la coppia ha cercato di far quadrare le cose, ma invano. Dunque, prima di arrivare ad un punto di non ritorno e ferirsi è stato preferito prendere due strade diverse.

Tuttavia, Giusti non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con Samuele nel caso le divergenze dovessero essere appianate.

Le parole di Samuele

A seguire, è arrivato su Instagram anche l'annuncio di Samuele Carniani.

L'ex corteggiatore non ha nascosto la delusione per come siano andate le cose all'interno della coppia, tanto da ammettere da annunciare la rottura con "un nodo alla gola". Inoltre ha confermato che alla base della decisione ci sono numerose divergenze dovute dal carattere di entrambi.

Samuele, come la sua ex, non ha nascosto di essere propenso ad un ritorno di fiamma in futuro nel caso le divergenze dovessero essere accantonate.

Il commento di alcuni utenti del web

Roberta Giusti e Samuele si sono conosciuti sotto i riflettori di Uomini e Donne: lei nel 2021 è salita sul trono, mentre lui ha preso parte nel programma come corteggiatore. Dopo un lungo percorso la tronista decise di continuare la frequentazione con Samuele e da quel momento la coppia era diventata inseparabile.

La notizia della rottura tra Roberta e Samuele è arrivata come un fulmine a ciel sereno fra i fan della coppia. Su Twitter moltissimi utenti si sono detti dispiaciuti per l'epilogo di questa coppia. Al tempo stesso, c'è chi si è augurato che presto i due ex possano trovare un punto d'incontro e tornare insieme. Infine c'è chi ha sostenuto che quella di Roberta e Samuele fosse la più bella storia d'amore nata nel dating show di Maria De Filippi.