La soap opera di origini turche My home my destiny (titolo originale Doğduğun Ev Kaderindir) prosegue la propria messa in onda su Canale 5.

Nei nuovi episodi della seconda stagione Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) arriverà all’esasperazione, quando Benal (İncinur Sevimli) inizierà a condividere lo stesso tetto con lei e suo marito Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol). A causa della convivenza, sarà messo a dura prova il matrimonio combinato tra il meccanico e l’aspirante avvocatessa, soprattutto quando l’infermiera - dopo aver rischiato di abortire - apprenderà di aspettare una femminuccia.

Spoiler turchi di My home my destiny: Benal apprende di aspettare una femminuccia da Mehdi

Nelle prossime puntate della telenovela in onda nel pomeriggio di Canale 5, Benal correrà un grosso pericolo dopo che il suo ex amante Mehdi saprà di essere il padre della creatura che porta in grembo.

L’infermiera verrà sequestrata dall’ex marito Sehrat, il quale poi finirà dietro le sbarre del carcere. Quindi Benal si salverà e farà anche un sospiro di sollievo quando i medici le diranno che è ancora regolarmente incinta e che aspetta una femminuccia: questa notizia farà fare dei salti di gioia a Müjgan (Zeynep Kumral), la sorella di Mehdi.

In particolare quest'ultima - colma di gioia - organizzerà anche una festa per l’arrivo della nipotina a cui inviterà soltanto il futuro padre e la sorella Cemile (Elif Sönmez), infastidendo la cognata Zeynep.

Con il passare dei giorni, la giovane aspirante avvocatessa inizierà a sentirsi di troppo, nonostante la sua vera madre Sakine (Zuhal Gencer) faccia di tutto per incoraggiarla a non mollare la presa con Mehdi.

Mehdi propone a Benal di trasferirsi in un’altra casa, ritorna l’ex fidanzato di Mujgan in città

Mehdi a causa della crisi coniugale con la moglie Zeynep arriverà a prendere una decisione: dopo aver promesso di prendersi cura della nascitura, proporrà a Benal di trasferirsi in un’altra casa per mettere fine alla loro convivenza forzata con Zeynep.

A non gradire il gesto del meccanico sarà la sorella Mujgan, la quale infatti approfitterà di una cena per ribadirgli che ha avuto un comportamento irrispettoso nei confronti di Benal e della futura nascitura.

Infine, dopo che suo fratello Mehdi furioso le dirà di non intromettersi più nella sua vita, Mujgan indosserà dei vestiti più femminili proprio quando in città tornerà il suo ex fidanzato Burhan (Teoman Kumbaracıbaşı).