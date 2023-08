La nuova stagione di Un posto al sole, destinata all'access prime time di Rai 3, si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena.

Le sorprese non mancheranno e ancora una volta al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Roberto, Lara e Marina.

Per Martinelli potrebbe avvicinarsi il momento della resa dei conti e della scoperta del suo segreto, al punto che Roberto potrebbe essere vittima di un malore.

Roberto e Marina al centro delle nuove trame di Un posto al sole

L'appuntamento con Un posto al sole troverà spazio nell'access prime time della terza rete Rai per tutta la durata della stagione 2023/2024, come sempre in prima visione assoluta.

Una stagione che si preannuncia attesa dai fan, la quale sarà caratterizzata da colpi di scena che renderanno tutto particolarmente intrigante.

I riflettori saranno ben concentrati sulle vicende di Roberto Ferri. L'uomo non ha creduto alla versione dei fatti di Marina in merito al piccolo Tommaso, credendo così alle bugie della sua ex Lara.

Ancora una volta Ferri ha dato per scontato che il piccolo Tommy fosse suo figlio, nonostante Marina abbia cercato in tutti i modi di fargli comprendere che la sua ex lo sta ingannando e prendendo in giro.

Marina pronta a smascherare Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole

Tuttavia, nonostante la dura presa di posizione da parte di Roberto, Marina continuerà ad andare avanti per la sua strada e fino alla fine si dirà pronta a smascherare il piano diabolico della sua acerrima nemica.

Lara si troverà sempre più messa alle strette e nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di settembre potrebbe arrivare il momento della resa dei conti finale.

La dark lady della soap opera di Rai 3 potrebbe ritrovarsi messa alle strette in maniera definitiva e in tal modo costretta a confessare tutte le bugie sul conto del piccolo Tommaso.

Roberto vittima di un malore nelle nuove puntate di Un posto al sole?

Una verità che potrebbe rivelarsi amara per Roberto Ferri. Nel corso delle prossime puntate della prossima stagione non si esclude che possa ritrovarsi vittima di un grave malore dovuto proprio alle bugie che gli sono state raccontate dalla sua ex compagna sul conto di Tommaso.

Il sospetto è che Roberto possa sentirsi male e finire in ospedale in condizioni critiche, dopo aver scoperto che Tommy non è suo figlio.

Del resto, in questi mesi, Roberto ha dimostrato un attaccamento affettuoso nei confronti del bambino, che gli ha permesso di tornare a fare il padre a 360 gradi. Le bugie di Lara costeranno caro all'imprenditore?

Occhi puntati anche sulle vicende di Viola, che nel corso della nuova stagione dovrà fare chiarezza con se stessa.

Il successo di Un posto al sole nell'access prime time di Rai 3

In attesa dei risvolti su questa intricata vicenda, la soap opera di Rai 3 ha chiuso la stagione televisiva 2022/2023 con un'ottima media dal punto di vista auditel.

Gli ascolti si sono stabiliti sulla soglia di oltre 1,5 milioni di spettatori a serata, pari a uno share che ha superato il muro dell'8% e picchi che hanno raggiunto anche il 10%.

Un successo che ha reso Un posto al sole uno dei prodotti più seguiti del palinsesto della terza rete Rai e insieme a Il Paradiso delle signore risulta essere la soap opera italiana più seguita dal pubblico.

Buona performance anche per le puntate speciali dell'album dei ricordi trasmesso in queste settimane estive su Rai 3. La media di spettatori supera la soglia degli 800.000 al giorno, pari a uno share che oscilla tra il 5 e il 6%.

Terminato l'album dei ricordi, il pubblico e gli appassionati della soap opera ambientata a Napoli potranno tornare a seguire le puntate inedite a partire da lunedì 28 agosto, come sempre dalle 20:50.