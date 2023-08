La soap opera turca Terra amara riserva ancora parecchie sorprese ai telespettatori italiani. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, al centro della scena continuerà a esserci Fikret Fekeli (Furkan Palali). Il ragazzo vuoterà il sacco a Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) dicendole di essere il figlio illegittimo del defunto Adnan Yaman.

Spoiler turchi, Terra amara: Mujgan mette alle strette Bahtiyar

Nei nuovi episodi in programma nel periodo autunnale, Fikret porterà avanti la sua spietata vendetta contro il fratellastro Demir (Murat Unalmis).

Il ragazzo, per riuscire nel suo intento, si allontanerà dalla dottoressa Mujgan dopo averle dimostrato di nutrire un forte interesse per lei: quest’ultima cercherà di vederci chiaro sul cambiamento di Fikret. In particolare, Mujgan affronterà Bahtiyar, il cugino di Fikret, il quale messo alle strette le farà credere che il suo parente è ancora affranto poiché una sua ex fidanzata che vive in Germania ha tentato il suicidio per non aver smesso di amarlo.

Mujgan dopo che Fikret le confermerà la stessa versione del cugino, apprenderà dalla collega Ümit Kahraman (Hande Soral) che in realtà l’ex del ragazzo ha tentato di togliersi la vita diversi anni prima. La dottoressa Hekimoglu, dopo aver capito di essere stata presa in giro, pedinerà il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) e metterà piede nella casa che l’uomo ha preso in affitto a Cukurova per farla pagare a Demir: la donna vedrà gli stessi manifesti che il suo spasimante ha fatto appendere in tutta la città per far sapere pubblicamente che in passato il defunto Adnan Yaman aveva tradito la moglie con sua madre.

Mujgan, parecchio sconvolta, esigerà delle delucidazioni da Fikret, il quale si vedrà costretto a confessarle di essere il fratellastro di Demir.

Arriva Lutfiye a Cukurova, Fekeli scopre che la madre di Fikret non fu violentata da Adnan

In seguito, ci sarà l’ingresso di Lütfiye Duman (Hülya Darcan), la zia materna del giovane: la donna prima di riabbracciare il nipote però riceverà la visita di Fekeli nella sua abitazione.

Quest’ultimo rimarrà senza parole quando apprenderà che in passato Adnan Yaman intraprese una relazione extraconiugale con Safiye. In particolare, l’anziano uomo avrà modo di scoprire che in realtà la madre di Fikret non fu violentata dal consorte di Hunkar (Vahide Perçin), come invece il ragazzo gli ha fatto credere.

A questo punto, Fekeli convincerà Lütfiye a mettere piede a Cukurova e ad alloggiare nella sua tenuta come ospite, per far sentire la sua vicinanza al nipote. Per finire, Fikret sarà felice di ricongiungersi con la zia, ma avrà il sospetto che Ali Rahmet stia tramando qualcosa alle sue spalle.