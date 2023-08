L'appuntamento con Uomini e donne riparte da lunedì 11 settembre [VIDEO] e, intanto, c'è stata già la prima registrazione della nuova stagione.

I protagonisti del trono classico e over si sono ritrovati in studio per le riprese delle prime puntate di questa nuova edizione e non sono mancati i colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Tina che, anche questa volta, non è passata affatto inosservata e avrebbe subito scatenato il primo acceso dibattito in studio.

Prima registrazione Uomini e donne: presenti alcune coppie di Temptation Island

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle prime puntate di Uomini e donne del prossimo settembre, rivelano che in studio c'è stato spazio per l'arrivo dei vari volti di Temptation Island.

Le coppie che si sono messe in gioco nel corso dell'ultima edizione del talent show, hanno partecipato in studio per dei confronti a distanza di un po' di tempo dall'ultimo falò di confronto avvenuto in studio.

Le sorprese non sono mancate: Perla, ad esempio, ha rivisto il suo ormai ex fidanzato Mirko, col quale aveva scelto di mettere una pietra sopra alla loro storia.

Intanto, però, Mirko è andato avanti ed ha scelto di voltare pagina definitivamente, intraprendendo una nuova storia d'amore con Greta.

In studio presenti anche Francesca e Manuela, un'altra coppia scoppiata al falò finale di questa edizione di Temptation Island.

Tina avrebbe già sbottato contro Manuele: anticipazioni Uomini e donne settembre

Maria ha parlato della possibilità di vedere Francesca sul trono, dopo che i numerosi fan social avevano sperato di vederla vestire questo ruolo.

Alla fine, però, ciò non accadrà perché la padrona di casa di Uomini e donne ritiene che Francesca non sarebbe ancora pronta dal punto di vista sentimentale.

E, in studio, non sarebbero mancati neppure i momenti di dibattito acceso: Tina, in particolar modo, avrebbe perso già le staffe nei confronti di Manuele.

L'opinionista del talk show pomeridiano di Canale 5 non avrebbe affatto gradito il comportamento assunto da Manuel durante l'esperienza nel villaggio delle tentazioni, motivo per il quale lo avrebbe subito bacchettato in studio.

Armando Incarnato assente: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, nel corso della prima registrazione di Uomini e donne del 24 agosto, ha spiccato anche l'assenza di Armando Incarnato.

Il cavaliere napoletano, onnipresente da svariate edizioni nel cast del trono over, non era tra i protagonisti delle riprese di questa settimana.

Al momento, però, non si conoscono i motivi e lo stesso Armando, sui social, ha preferito non proferire parola sulla sua assenza nel parterre del trono over.