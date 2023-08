Le prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024 saranno aperte anche ai protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il fortunato reality show delle tentazioni, prodotto da Fascino di Maria De Filippi, ha chiuso la stagione con ascolti in costante crescita e interazioni social da record.

Visto il grande successo, i protagonisti del reality show delle tentazioni troveranno spazio anche nelle prime registrazioni del talk show dei sentimenti di Canale 5, pronti a raccontare come si stanno evolvendo le loro relazioni.

Temptation Island arriva nelle prime registrazioni di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato dall'11 settembre in poi nella fascia del pomeriggio di Canale 5, ma le prime registrazioni cominceranno già a fine agosto.

Un'edizione che si preannuncia particolarmente attesa dal pubblico, dato che nel corso dei primi appuntamenti ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Ma, i primi appuntamenti della nuova stagione del talk show, saranno in parte incentrati anche sulle vicende dei protagonisti di Temptation Island.

Questa estate, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, è tornato in onda su Canale 5 dopo una stagione di assenza sul piccolo schermo ed ha registrato ottimi ascolti.

Coppie e tentatori in studio a Uomini e donne

La puntata conclusiva del reality ha registrato una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori e quasi il 29% di share: un dato a dir poco "monstre", tenendo conto della messa in onda a fine luglio.

Dati che confermano l'elevato gradimento del pubblico verso questa trasmissione che, da sempre, appassiona gli spettatori con il racconto delle tormentate storie d'amore dei vari protagonisti.

E, nel corso delle prime puntate di Uomini e donne, ci sarà spazio per l'arrivo in studio delle varie coppie e dei tentatori che quest'anno si sono messi in gioco.

Il pubblico avrà modo di assistere a nuovi confronti o semplicemente scoprirà come si stanno evolvendo le relazioni tra i protagonisti che sono usciti in coppia o da separati dal villaggio delle tentazioni.

Tina confermata nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Per quanto riguarda, invece, il cast della prossima edizione di Uomini e donne, è confermata la presenza di Tina Cipollari.

L'opinionista non è stata "fatta fuori" dal programma così come si vociferava in rete e sui social nel corso di queste ultime settimane.

Tina continuerà ad essere uno dei volti di punta della trasmissione, pronta a emettere i suoi giudizi sui vari protagonisti del trono classico e over.