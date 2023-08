Tra Francesca e Manuel c'è stato un riavvicinamento a distanza di un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island?

È questa la domanda che si pongono i fan del Reality Show delle tentazioni prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi.

A fornire un importante indizio social è stata proprio Francesca, che in queste ore ha messo in evidenza una foto che la ritrae insieme a colui che sarebbe il suo ex fidanzato.

La verità di Francesca dopo la fine di Temptation Island

Francesca e Manuel si sono detti addio al termine dell'esperienza vissuta insieme nel villaggio delle tentazioni di Canale 5.

Manuel ha preferito chiudere questa storia e ha ammesso di aver maturato questa decisione per il bene della ragazza, dato che nel corso della loro relazione è sempre stato lui a lasciarla.

L'addio tra i due è stato confermato anche nel corso dell'ultima puntata di Temptation island, quando i ragazzi si sono presentati separatamente da Filippo Bisciglia per fare un bilancio di questa esperienza.

"Inizialmente ero sotto shock ed ero preoccupata anche per i miei genitori. Dopo un paio di giorni ho ricevuto un messaggio di Manuel. Inizialmente ho fatto la tosta, poi mi ha riscritto e ci siamo visti per parlare. Abbiamo avuto un confronto", ha raccontato Francesca confermando però che non sono tornati insieme.

Francesca e Manuel dopo Temptation Island: l'indizio sul possibile riavvicinamento

Sui social i fan hanno notato un indizio strano apparso sul profilo social della ragazza in queste ultime ore.

Tra le varie storie in evidenza Francesca ha aggiunto uno scatto che la ritrae al fianco di Manuel: la foto è stata scattata il 2 giugno, pochi giorni prima dell'inizio delle riprese del programma.

La ragzza non ha eliminato lo scatto con il fidanzato e secondo i fan questo potrebbe essere un indizio del fatto che tra Francesca e Manuel potrebbe esserci stato un nuovo riavvicinamento.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e quali saranno gli sviluppi per questa coppia, i fan che hanno seguito le varie puntate di Temptation Island su Canale 5 si augurano che Francesca possa non tornare indietro e concedere l'ennesima chance al suo ragazzo.

I fan di Uomini e donne, sperano di vedere Francesca sul trono a settembre

Dall'altro lato c'è chi si augura di poter rivedere al più presto Francesca in tv, questa volta però come protagonista della prossima edizione di Uomini e donne.

Il sogno dei fan e degli spettatori social del programma è quello di ritrovare la ragazza nelle vesti di tronista della prossima stagione edizione, pronta a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.