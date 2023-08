Tina Cipollari verso la promozione a Mediaset con un nuovo programma che si aggiungerà a Uomini e donne. È questa l'ultima indiscrezione legata al futuro professionale dell'opinionista del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Dal prossimo settembre la sua presenza in studio è confermata al fianco di Gianni Sperti e in più si aggiungerebbe anche la conduzione di un nuovo talk show che potrebbe andare in onda su La 5.

Cosa farà Tina Cipollari nella prossima stagione televisiva Mediaset

La nuova stagione di Uomini e donne ripartirà lunedì 11 settembre [VIDEO], quando torneranno in onda le puntate inedite della stagione 2023/2024.

Al timone dello show è confermata la presenza di Maria De Filippi, che ancora una volta potrà contare sulla presenza in studio di Gianni e Tina.

La storica coppia di opinionisti è confermata in studio, e anche questa volta si metteranno in gioco per commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over.

La presenza di Tina, mai come quest'anno, non sembrava scontata. Per tutta l'estate si è vociferato di un possibile allontanamento dallo show per evitare la deriva eccessivamente trash.

La verità di Tina sul suo futuro a Uomini e donne

Voci che sono state smentite dalla diretta interessata. Intervenuta sui social, Tina ha spiegato di non aver ricevuto nessun tipo di richiamo da parte di Maria De Filippi né tantomeno da parte di Pier Silvio Berlusconi.

In questo modo Tina ha messo a tacere tutte le voci sul suo conto, precisando che a settembre continuerà a essere presente in trasmissione.

Come se non bastasse, la nuova stagione televisiva 2023/2024 potrebbe essere caratterizzata anche da un nuovo impegno professionale per l'opinionista del talk show Mediaset.

Tina in lizza per la conduzione di un nuovo talk show

A quanto pare Tina potrebbe debuttare alla conduzione di un nuovo talk show, che dovrebbe andare in onda nel corso della stagione autunnale su La 5.

Al momento non si conoscono ancora i dettagli della nuova trasmissione, anche se il nome di Tina sarebbe in lizza per la conduzione.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, si tratterebbe di un nuovo debutto per Tina, la quale per la prima volta condurrebbe un programma tutto suo.

Una notizia che ha già rallegrato i fan dell'opinionista di Uomini e donne, i quali si dicono pronti a vederla in questa nuova veste. La trattativa andrà in porto? La risposta nel corso delle prossime settimane.