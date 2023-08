In My home my destiny Ekrem non riuscirà a digerire che la Lotus Group, l'azienda tessile di Nermin, sia tornata nelle mani di Nermin e con sé tutti i cospicui guadagni. Vorrà in qualche modo vendicarsi e lo puntando come obiettivo Zeynep. In un primo momento proverà a far uccidere la ragazza, ma quando il suo complice verrà arrestato penserà a un altro piano.

Visto che Sakine lavorava come domestica a casa di Nermin, Ekrem conosce tanti dettagli del passato della ragazza, tra cui la presenza di una sorella, Gülbin. La ragazza ha deciso di scappare di casa quando aveva circa 15 anni e per i successivi 20 Sakine l'ha proprio abbandonata, senza mai preoccuparsi di scoprire che fine avesse fatto la figlia.

Il piano contro Zeynep

Gülbin avrà ancora il dente avvelenato ed Ekrem sfrutterà questa cosa a suo favore per metterla contro Zeynep. Güblin arriverà a Istanbul insieme a Meltem, l'amante di Ekrem, e con il falso nome di Nesrin proverà ad avvicinarsi a Zeynep e ci riuscirà.

La ragazza vivrà un momento abbastanza difficile per via della morte di Mehdi, per questo preferirà sfogarsi con una "sconosciuta" piuttosto che con la famiglia che le sta sempre addosso. A un certo punto chiamerà Nesrin a casa sua e le confiderà che presto sarà a capo della Lotus Group, così Nesrin le proporrà di avere accanto come consulente suo fratello Tarik, esperto nel campo tessile. In realtà Tarik è il fidanzato di Gülbin.

Barış non si fida di Tarik

La Lotus Group assumerà Tarik come consulente e ci penserà Barış, il rappresentante legale dell'azienda, a stilare un contratto che possa proteggere in qualche modo Zeynep, in fin dei conti Tarik è un perfetto sconosciuto e Barış inizierà anche a indagare sul suo conto.

Gülbin, successivamente, avrà anche modo di parlare con Meltem del suo passato, così svelerà perché vuole vendicarsi di Zeynep.

Gülbin e l'odio contro Zeynep

Gülbin confesserà a Meltem che dovrebbe essere lei a vivere la vita agiata che vive Zeynep. In fondo la sua fortuna deriva dal fatto che l'abbia cresciuta Nermin. "Zeynep si è presa ciò che doveva essere mio. La 'fortuna' mi è stata tolta per darla a lei", dirà Gülbin a Meltem, raccontandole che all'inizio la signora Nermin la voleva, ma la madre si è sempre mostrata in disaccordo dicendole che piuttosto sarebbe morta, ma che non avrebbe mai dato la figlia a nessuno.

Sakine, però, non l'ha pensata allo stesso modo quando ha deciso di dare a Nermin la sorellina Zeynep. "In quel caso era felice, mica è morta", dirà un'inconsolabile Gülbin, così Meltem capirà che, più che con Zeynep, la ragazza ce l'ha contro Sakine.

"All'inizio ce l'avevo solo con Zeynep, ma poi lei è cresciuta, è diventata un avvocato e mia madre non ha mai provato a cercarmi", continuerà a raccontare Gülbin, che dopo tanti anni non riesce ancora a perdonare questo torto alla madre.