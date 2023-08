Cosa succederà nel corso della prima registrazione di Uomini e donne in programma giovedì 24 agosto? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che in studio ci sarà spazio per la presentazione dei primi nuovi tronisti che si metteranno in gioco.

Tra i papabili ritorni in scena spicca anche quello di Ida Platano, che potrebbe rimettere piede in studio nel corso della registrazione d'esordio del talk show.

Giovedì 24 agosto la prima registrazione di Uomini e donne

La prima registrazione di Uomini e donne è prevista per il 24 agosto e sarà seguita subito da una seconda registrazione in programma venerdì 25 agosto.

In questo modo si andrà a coprire la prima settimana di programmazione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, la cui messa in onda è in programma dall'11 settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Al momento, però, non si hanno ancora notizie certe su chi prenderà parte al programma, ma non si esclude che possa arrivare qualche protagonista dell'ultima stagione di Temptation Island.

Ida Platano nuova opinionista a Uomini e donne?

Nel corso della prima registrazione potrebbe esserci spazio anche per il ritorno di Ida Platano.

In queste settimane estive si è vociferato di un possibile coinvolgimento della dama nel cast della prossima edizione del talk show, questa volta però nelle vesti di opinionista.

Voci che non sono state mai confermate, ma neppure smentite dalla produzione del talk show né tantomeno dalla stessa Ida che ha sempre preferito non commentare.

In queste ore, però, la dama si è lasciata andare a un video sibillino sui suoi profili social, dove annuncia che "succederà qualcosa" nel corso della giornata di giovedì.

Ida Platano potrebbe tornare a Uomini e donne nella prima registrazione

"Forse giovedì capiterà qualcosa?", ha esclamato Ida Platano nel suo video social che in queste ore ha attirato l'attenzione dei fan.

A questo punto non si esclude che Ida possa rimettere piede in studio per iniziare una nuova avventura, così come potrebbe ritornare in trasmissione per raccontare l'evolversi della sua storia d'amore con Alessandro Vicinanza.

In ogni caso i fan social attendono con trepidazione di vedere quella che sarà la reazione di Riccardo Guarnieri, storico ex fidanzato della dama.