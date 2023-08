Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023 in partenza lunedì 11 settembre su Canale 5? Cresce l'attesa per la messa in onda della nuova edizione del reality show, condotto ancora una volta da Alfonso Signorini.

In queste ore si sta delineando il cast di concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, anche se quest'anno ci sarà spazio anche per il ritorno di persone comuni.

Un cast completamente diverso rispetto al passato, dato che quest'anno non è prevista la presenza di ex volti di Uomini e donne oppure influencer.

Quando inizia il Grande Fratello 2023 e la programmazione su Canale 5

L'appuntamento con il Grande Fratello è confermato nella fascia serale di Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

In un primo momento si partirà con la singola puntata settimanale, dopodiché si passerà al raddoppio in prime time con la seconda puntata trasmessa di giovedì sera.

Confermata la messa in onda in diretta, 24 ore su 24, sul canale free Mediaset Extra e in streaming sul sito ufficiale.

Chi sono i primi nuovi concorrenti del Grande Fratello 2023: arriva Giampiero Mughini

Chi saranno i nuovi concorrenti di questa edizione del GF? Le anticipazioni sul cast rivelano che il primo nome certo è quello di Alex Schwazer, pronto a raccontare la sua storia personale all'interno della casa di Cinecittà, senza alcun tipo di filtro.

Presente anche il giornalista e opinionista tv Giampiero Mughini, pronto a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà e a creare discussioni con il resto dei concorrenti.

Tra i nomi in lizza di quest'anno spicca anche Beatrice Luzzi, nota al pubblico per essere stata uno dei volti principali della soap opera Vivere trasmessa per anni nel pomeriggio di Canale 5.

Nel cast della nuova edizione figura anche Samira Lui, ex volto del quiz L'Eredità trasmesso su Rai 1, dove vestiva i panni di "professoressa".

Fuori dal cast del Grande Fratello 2023 gli ex volti di Uomini e donne

Ciro Petrone, alias "Pisellino" del film Gomorra, sarà un altro dei concorrenti del Grande Fratello, così come l'attrice Gracia Colmeneras, già vista in passato nel cast dell'Isola dei famosi.

A questi nomi si aggiungerà anche quello di Massimiliano Varrese, attore assente sul piccolo schermo da un po' di anni.

Di sicuro questa nuova edizione del reality show Mediaset non prevede la presenza di ex volti di Uomini e donne. Tronisti e corteggiatori che sono passati nello studio del talk show di Maria De Filippi non varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, così come non ci saranno influencer.