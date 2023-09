Barbara D'Urso rompe il silenzio su Pomeriggio 5 e Mediaset a pochi giorni dal debutto della nuova edizione del talk show feriale che, quest'anno, sarà condotto da Myrta Merlino.

La conduttrice napoletana, dopo aver condotto ben quindici edizioni del talk show, ha scelto di postare un lungo messaggio-sfogo sui social, col quale si è tolta anche dei sassolini dalla scarpa nei confronti dell'azienda.

D'Urso ha ammesso di essere amareggiata in primis, perché non le è stata data la possibilità di salutare il suo amato pubblico, che l'ha fedelmente seguita in questi anni di messa in onda.

La verità di Barbara d'Urso su Pomeriggio 5 e Mediaset

Nel dettaglio, la nuova stagione di Pomeriggio 5 partirà il prossimo 4 settembre su Canale 5 e sarà la prima a non essere condotta da Barbara d'Urso.

Uno choc per i fan della conduttrice che, da quest'anno, non avranno la possibilità di seguirla in tv tutti i giorni come è stato per ben quindici anni.

"È stata un'avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali. Per 15 anni sono stata al completo servizio dell'azienda, seguendo le loro indicazioni fino all'ultima puntata di quest'anno", ha aggiunto ancora la conduttrice senza risparmiare frecciatine a Mediaset.

Le frecciatine di Barbara d'Urso contro Mediaset

"Mi sono messa sull'attenti quando mi è stato dato uno studio molto più piccolo e condiviso con i telegiornali che mi obbligava a registrare gli ultimi due blocchi velocemente per poter lasciare lo studio alle 18.25", ha proseguito ancora la conduttrice.

E poi ancora, nel suo post-sfogo non è mancata una critica per la scelta Mediaset degli ultimi anni di ridurre la durata di Pomeriggio 5, in onda dalle 17:30 circa in poi.

"Negli ultimi due anni siamo stati costretti a partire mezz'ora dopo e con una soap che ci lasciava un traino del 9/10%", ha sbottato ancora la presentatrice.

'Non è dipeso da me', la verità di Barbara d'Urso ai fan social

Adesso, invece, con la nuova edizione affidata a Myrta Merlino, Pomeriggio 5 sarà completamente rivoluzionato: il programma partirà alle 16:55 e sarà in onda in diretta da un nuovo studio che prevede la presenza del pubblico.

"Tutto questo non potrà che fare bene agli ascolti e a Pomeriggio 5, una delle creature televisive di cui vado maggiormente orgogliosa", ha proseguito ancora la conduttrice.

L'unico rimpianto di d'Urso, però, resta quello di non aver salutato come avrebbe voluto i tanti spettatori che tutti i giorni l'hanno seguita in tv.

"Ma so che avete compreso che non è dipeso da me. A presto. Col cuore", ha chiosato la presentatrice.