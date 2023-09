Terminata l'avventura a Mediaset, Belen Rodriguez si sta preparando per tornare in tv. Secondo il giornalista Davide Maggio, sarà Domenica In il primo programma al quale parteciperà la showgirl dopo una lunga assenza dal video: sarebbe in corso una serrata trattativa tra la Rai e l'argentina per un'intervista esclusiva tra quest'ultima e Mara Venier. I fan sono curiosi di ascoltare le prime dichiarazioni pubbliche della 39enne sulla separazione da Stefano e sul successivo fidanzamento con Elio.

Aggiornamenti sul futuro di Belen

Mentre Belen continua il suo silenzio social (neppure nel giorno del suo 39esimo compleanno si è fatta viva con i follower), sul web si parla di un suo imminente ritorno in televisione.

Era stata annunciata come uno degli ospiti della prima puntata della nuova edizione di E poi c'è Cattelan, in partenza su Rai 2 il 26 settembre. A pochi giorni dal debutto, però, Rodriguez ha dato forfait e quindi il 26 settembre non sarà intervistata da Alessandro.

Si vocifera che attualmente la conduttrice non sarebbe in Italia (in rete si è parlato di un viaggio in Argentina con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni), e che quindi potrebbe essere questo il motivo dell'improvviso "no" alla trasmissione Rai, ma per ora né la diretta interessata né gli addetti ai lavori hanno dato spiegazioni ufficiali a riguardo.

I rumor sulla vacanza di Belen in Argentina

Nel corso del weekend che si è appena concluso, però, il giornalista Davide Maggio ha svelato un retroscena su Belen e su quando potrebbe tornare davanti alle telecamere.

Stando a quello che si dice sul web da qualche giorno a questa parte, la showgirl sarebbe in trattativa per un'ospitata a Domenica In: la trasmissione condotto da Mara Venier, dunque, potrebbe aggiudicarsi la prima intervista dell'argentina dopo l'addio a Mediaset ma anche al marito Stefano De Martino.

Da mesi, infatti, siti e riviste parlano dell'ennesima separazione tra i "DeMartinez" (avvenuta lo scorso luglio all'improvviso) e del quasi immediato fidanzamento tra Rodriguez ed Elio Lorenzoni: i due hanno ufficializzato il loro amore solo all'inizio di settembre, ma le paparazzate e i rumor sono cominciati a metà luglio (i fotografi li hanno beccati insieme per la prima volta alla festa di compleanno di Ignazio Moser).

Attesa per le confidenze di Belen

Fatta eccezione per qualche foto con il nuovo fidanzato postata sui social, Belen non ha ancora parlato della separazione dal marito e delle cause che hanno portato a quest'ennesimo allontanamento.

I fan, dunque, non vedono l'ora di sapere cosa è successo tra due protagonisti indiscussi del Gossip nostrano, e pare che le prime dichiarazioni ufficiali della showgirl arriveranno dal salotto di Domenica In.

La data dell'intervista dell'argentina su Rai 1, però, non si conosce e c'è chi dice che Mara Venier debba ancora convincerla del tutto.

Fatto sta che da quando ha detto addio a Mediaset (quest'anno non conduce né Tu sì que vales né Le iene), Rodriguez è rimasta senza programmi: si vocifera di un possibile approdo alla rete della concorrenza, ma per ora non sono trapelate notizie ufficiali a riguardo.

La 39enne, infatti, si sta concentrando sulle sue attività imprenditoriali e sul suo ruolo di testimonial: i brand che ha fondato (da sola o in società con la sorella Cecilia) e le pubblicità sono gli unici impegni di lavoro che Belen ha in questo periodo.

Il ritorno in televisione, però, potrebbe avvenire a breve e i curiosi non vedono l'ora: intanto sia Stefano De Martino sia Fabrizio Corona sono pronti a confessarsi a Francesca Fagnani, in quanto sono tra gli ospiti della prima puntata di Belve.