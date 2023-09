In Terra Amara Ümit rischierà di morire per una caduta accidentale dalle scale, ma coglierà la palla al balzo per prendersela con Demir. Arriverà a denunciarlo, ma Sevda non crederà nella buona fede della figlia, per questo Ümit l'accuserà di stare sempre dalla parte di Demir. Tra le due sarà "scontro a fuoco".

Demir potrebbe finire in carcere per tentato omicidio

Ümit rischierà di morire a causa di una ferita alla testa. Cadrà dalle scale dopo un'animata discussione con Fikret, che andrà via senza prestarle soccorso. Saranno Sermin e Füsun a trovarla e ad allertare subito i soccorsi.

Quando starà bene, però, Ümit penserà di usare questa vicenda contro Demir. Perché prima di avere l'alterco con Fikret, la ragazza era in compagnia del suo ex amante. Decisa a distruggerlo, penserà bene di denunciarlo, così Demir si troverà ad affrontare il processo che decreterà la sua eventuale detenzione.

Demir torna in libertà

Le accuse su Demir saranno gravi: aggressione che ha condotto Ümit in coma. Le forze dell'ordine attenderanno che la ragazza si risvegli per permetterle di testimoniare. Quando accadrà, però, la sua versione dei fatti non convincerà proprio nessuno, per questo Demir tornerà un uomo libero.

Questa notizia farà tirare un sospiro di sollievo a Züleyha, anche perché l'avvocato non le aveva dato delle buone speranze: Demir sarebbe potuto tornare in libertà solamente se Ümit avesse testimoniato a suo favore.

È scontro tra Ümit e Sevda

Tuttavia continuerà la degenza di Ümit e a farle visita sarà la madre Sevda. Avranno modo di parlare e la ragazza le confesserà che nella sua testimonianza ha dichiarato colpevole Demir. Sevda non riuscirà a comprendere il comportamento della figlia, ma è veramente sicura che sia stato Demir a condurla fino al coma?

Ümit si sentirà risentita dopo le parole della madre: "Demir ha provato a uccidermi, ma tu lo difendi, stai sempre dalla sua parte". Sevda, però, non avrà nessuna intenzione di dare della bugiarda alla figlia, in qualche modo sta cercando di proteggerla.

Sevda si trova davanti a un bivio

Ümit vorrebbe tanto che Sevda le credesse, però si presenterà davanti a lei con un atteggiamento ostile, infatti non farà altro che rimproverarla non solo per non sostenerla, ma anche per non esserci mai stata nella sua vita.

Sevda, però, non diventerà più tenera solo perché Ümit proverà a farla sentire in colpa e continuerà a difendere l'innocenza di Demir, cosa che farà molto arrabbiare la figlia, che a un certo punto le chiederà di lasciare la sua stanza.

Sevda se ne andrà e dentro di sé porterà un macigno che non saprà come gestire. Non vuole perdere Ümit, ma nemmeno Demir, che cosa farà?