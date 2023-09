Come finisce Terra amara e quali saranno i colpi di scena previsti nel corso degli ultimi appuntamenti di sempre della soap opera Mediaset? Le anticipazioni sul gran finale rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Zuleyha, la quale deciderà di dare una svolta decisiva alla sua vita dopo la morte di Hakan.

Grandi cambiamenti in arrivo anche per Adnan che, ormai diventato adulto, deciderà di non seguire le orme di suo padre bensì di intraprendere una strada lavorativa del tutto differente.

Zuleyha chiude con l'amore per sempre: come finisce Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce Terra Amara rivelano che ci sarà spazio per la nuova vita di Zuleyha, la quale si ritroverà per l'ennesima volta sola dopo la morte del suo amato Hakan.

Il ricco imprenditore perderà la vita dopo un attentato che si rivelerà fatale e per lui non ci sarà nulla da fare.

Hakan morirà tra le braccia di Zuleyha e, dopo aver assicurato alla giustizia i nomi degli assassini del suo amato, la donna deciderà di dare una svolta importante alla sua vita, lasciandosi alle spalle il passato e tutti questi amori tormentati.

Zuleyha, infatti, chiuderà definitivamente con l'amore e prometterà a se stessa che da questo momento in poi non avrà più nessun uomo al suo fianco.

Zuleyha compie opere di bene: come finisce Terra amara

Le anticipazioni sul finale di Terra amara rivelano che, l'unico obiettivo della donna sarà quello di occuparsi del percorso formativo dei suoi due figli e compiere opere di bene per i cittadini di Cukurova.

Zuleyha diventerà la benefattrice per eccellenza della comunità e sarà in grado di fornire aiuto e assistenza a tutti coloro che si troveranno in situazioni disagiate.

Inoltre, le anticipazioni su come finisce Terra amara rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Adnan, figlio di Zuleyha e Yilmaz.

Ormai diventato un adulto, Adnan deciderà di dare una svolta importante alla sua vita e di non seguire le orme imprenditoriali di suo padre, ne tantomeno quelle di Demir, che l'ha cresciuto in seguito alla morte di Yilmaz.

Adnan cambia vita e diventa un regista: come finisce Terra amara su Canale 5

Adnan deciderà di intraprendere un percorso completamente differente e si dedicherà al cinema: il ragazzo studierà all'estero e, nel finale di sempre della soap opera si scoprirà che riuscirà a realizzare il suo grande sogno.

Il figlio di Zuleyha, infatti, diventerà un regista affermato in tutto il mondo e la sua prima pellicola di successo sarà proprio quella dedicata al racconto della vita della sua mamma, che verrà presentato alla mostra del cinema di Berlino.

Un grande traguardo per Adnan che, in questo modo, intraprenderà un percorso lavorativo del tutto differente da quello dei suoi genitori e si mostrerà felice e soddisfatto della sua nuova vita.