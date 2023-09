Crollano gli ascolti in casa Mediaset in questo mese di settembre 2023. I dati maggiormente preoccupanti sono quelli del Grande Fratello 2023 che, tra la prima e la terza puntata di messa in onda ha perso un elevato numero di spettatori in prime time.

Numeri poco incoraggianti anche per Pomeriggio 5 di Myrta Merlino che, in queste settimane di messa in onda contro la Vita in diretta è stato sempre sconfitto dal programma competitor della Rai.

Grande Fratello 2023 perde spettatori: crollano gli ascolti a Mediaset

Nel dettaglio, il crollo ascolti Mediaset di questo inizio stagione tv, è testimoniato dal calo registrato dal Grande Fratello nella fascia serale di Canale 5.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Alfonso Signorini ha registrato un sono crollo tra la prima e la terza puntata di messa in onda, perdendo quasi un milione di spettatori e appassionati.

Un dato allarmante in casa Mediaset il quale testimonia la scarsa fidelizzazione del pubblico verso questa nuova edizione del reality show, totalmente differente da quelle trasmesse in passato su Canale 5.

Non solo GF 2023, male anche gli ascolti di Pomeriggio 5

A preoccupare è anche il doppio appuntamento serale del GF 2023: le dinamiche all'interno della casa sembrano essere particolarmente piatte e tutto ciò potrebbe portare ad una ulteriore fuga di spettatori nel corso delle prossime settimane di messa in onda su Canale 5.

Non va meglio neppure il daytime pomeridiano Mediaset, dove in queste ultime settimane c'è stato spazio per il debutto del nuovo Pomeriggio 5.

Dopo l'addio di Barbara d'Urso, il testimone del talk show è passato nelle mani di Myrta Merlino, la quale ha in parte rivoluzionato la trasmissione, puntando su opinionisti e ospiti "di prestigio".

Gli ascolti, però, non stanno premiando il nuovo Pomeriggio 5 che, in queste settimane ha sempre perso la sfida contro La vita in diretta di Alberto Matano.

Pomeriggio 5 perde la sfida auditel contro La vita in diretta

Il talk show di Rai 1 ha toccato già la soglia del 20% di share nella fascia pomeridiana, mentre il talk show di Myrta Merlino arranca tra il 15 e il 16%.

Pomeriggio 5 ha toccato anche la soglia particolarmente negativa del 13% di share e, stando alle indiscrezioni emerse in queste ore, sembrerebbe che in casa Mediaset siano particolarmente preoccupati per il futuro della trasmissione che, dal prossimo lunedì, non potrà più contare sul traino della soap opera spagnola La Promessa.

Non viaggia su ascolti soddisfacenti neppure Caduta Libera di Gerry Scotti che, quest'anno, sta facendo grande fatica a conquistare il pubblico, fermandosi a una media di poco superiore alla soglia dei due milioni di spettatori nel preserale.