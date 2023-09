Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate in onda dal 25 al 29 settembre confermano che Roberto sarà intenzionato a crescere il piccolo Tommaso assieme a Marina. L'imprenditore estrometterà quindi Lara dalla sua vita e, verosimilmente, accoglierà Ida Kovalenko.

In queste ore, sta facendo però discutere sui social una foto scattata da un fan che ritrae gran parte dei protagonisti di questa storyline, a causa di un particolare. Nello scatto, che ritrae alcuni protagonisti mentre sono assieme in un momento di pausa, si nota la presenza di un personaggio che teoricamente sarebbe dovuto sparire.

Se la presenza di Marta Anna Borucinska, che interpreta la mamma del bambino poteva essere tutto sommato auspicabile, ha generato invece scalpore quella di Chiara Conti, che presta il volto a Lara.

Uno scatto spoilera la permanenza di Lara e Ida

In queste ore, sta facendo molto discutere una foto scattata da un fan che vede assieme Marta Anna Borucinska, Chiara Conti, Nina Soldano, Michelangelo Tommaso, Miriam Candurro e il piccolo Luigi De Feo, ossia rispettivamente Ida, Lara, Marina, Filippo, Serena e il piccolo Tommy.

Nell'immagine si nota anche una donna di spalle che qualcuno ha ipotizzato possa essere Silvana, ma che dovrebbe invece trattarsi della vera mamma (quella nel mondo reale) del bambino.

Potrebbe trattarsi di una rimpatriata tra amici, però, considerati i loro abiti e le dinamiche dell'incontro, è lecito ipotizzare che avessero appena finito di girare. Questo vuol dire che, almeno per un altro mese, Lara e Ida saranno ancora nel cast di Un posto al sole. Se per la "mamma del bambino" era abbastanza prevedibile una lunga permanenza, risulta piuttosto curiosa invece la presenza di Lara.

Un posto al sole: Lara esce dalla vita di Roberto?

in una sequenza molto controversa, per la sua natura particolarmente violenta, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) ha messo fino al suo rapporto con Lara (Chiara Conti).

Ferri ha chiarito alla sua ex, che è intenzionato a crescere Tommy (Luigi De Feo), come se fosse suo figlio, assieme a Marina (Nina Soldano).

L'imprenditore però è andato ben oltre infatti, dopo avere scoperto che il piccolo è sparito assieme ad Ida (Marta Anna Borucinska), ha aggredito Martinelli mettendole le mani al collo.

Questo gesto di violenza sancisce la fine del rapporto tra i due, anche se, difficilmente Lara denuncerà Roberto. Lecito pensare che i due porteranno avanti un accordo che non prevede nessun intervento delle forze dell'ordine. In breve nessuna denuncia, mentre Ferri continuerà a crescere Tommaso come se fosse figlio suo.

In realtà, lo scatto rubato in queste ore suggerisce che Lara, in qualche modo, dovrebbe continuare ad essere presente in questa storyline, anche se c'è il massimo riserbo in merito alle trame future.

Marina non vuole la vera mamma del bambino nella sua vita

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara riuscirà a rintracciare Ida e Tommy. Il suo ultimo tentativo di manipolare Roberto però fallirà miseramente e l'imprenditore, una volta ritrovato il bambino, allontanerà definitivamente Martinelli.

A questo punto la narrazione entrerà in una nuova fase, in cui Ida avrà un ruolo preponderante. Ferri, per crescere Tommy, dovrà per forza interagire con la giovane mamma del bambino e a quanto pare le proporrà un accordo, che le lascerà poche possibilità di scelta.

Le anticipazioni non svelano i dettagli, ma probabile che Roberto possa proporre ad Ida un patto molto simile a quello già stretto con Lara.

Il piccolo Youssef Kovalenko avrebbe un futuro assicurato e una vita agiata in quanto Tommaso Ferri, ma dovrebbe vivere nella menzogna, mentre la vera madre potrebbe continuare a vederlo facendogli da baby sitter. Ida, considerata la sua difficile situazione, potrebbe decidere di accettare, tuttavia le anticipazioni confermano che Marina non vedrà di buon occhio questa nuova situazione.

In questo momento, lo scenario più probabile è quello che vedrebbe Roberto e Marina (Nina Soldano) crescere Tommy come se fosse il loro figlio, con Ida assunta come badante. Ovviamente la presenza della vera madre risulterebbe ingombrante e questa situazione si discosterebbe molto da quel che aveva ipotizzato Marina.

Quando l'imprenditrice Giordano ha proposto a Ferri di crescere Tommy non era a conoscenza del fatto che la vera mamma del bambino fosse al suo fianco e, nelle prossime puntate, l'imprenditrice si mostrerà sempre più diffidente nei confronti della giovane. A pochi giorni dalla loro riappacificazione Roberto e Marina si troveranno, quindi, verosimilmente, nuovamente ai ferri corti.