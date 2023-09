Dopo i primi giorni di convivenza forzata iniziano i primi screzi tra i concorrenti del GF. Nel corso di un gioco proposto dagli autori durante la serata di ieri, Claudio Roma e Fiordaliso hanno infatti avuto un battibecco circa le rispettive aspirazioni e sogni dettati dalla partecipazione al reality.

Il botta e risposta

Mercoledì 20 settembre, gli autori hanno proposto un gioco piuttosto tagliante ai concorrenti del GF indicando chi fosse il più narcisista della casa e il più ipocrita. A ricevere la maggior parte delle 'preferenze' è stato proprio Claudio Roma, che ha subito dichiarato di non aver gradito il voto da parte di Fiordaliso che lui considerava un punto di riferimento.

A quel punto la cantante ha spiegato di non essersela sentita di giudicare gli altri compagni d'avventura del reality show poiché non li conosce. Claudio ha comunque insistito insinuando come Marina provi una scarsa simpatia nei suoi confronti dato che la scorsa settimana l'ha anche nominato. Ad un certo punto il 34enne ha perso le staffe dicendo a Fiordaliso che non dovrebbe neanche partecipare al Grande Fratello: "Tu non hai bisogno di niente, puoi andare a casa. Noi tutti abbiamo un sogno, tu no". "Ma come ti permetti?" ha replicato lei. "Tu hai il doppio dei miei anni" ha rincarato Roma intendendo dire come si sia già sviluppata la sua carriera televisiva senza bisogno, secondo lui, di un'ulteriore spinta data dal Grande Fratello.

Claudio “Tu non hai bisogno di niente puoi andare a casa, tutti hanno bisogno di un sogno tu no”



Fiorda: “Chi te lo ha detto che ho un sogno minore del tuo, come ti permetti?!”



Claudio: “Perché tu hai il doppio dei miei anni”



IMBARAZZANTE 😳 QUESTO TROGLODITA #GrandeFratello pic.twitter.com/5Vt2hSlra5 — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 (@zabetta97) September 20, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Claudio e Fiordaliso non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24.

Su X, moltissimi utenti hanno sostenuto come il concorrente romagnolo abbia avuto una caduta di stile dato che ha portato la discussione sulla differenza d'età: "Imbarazzante questo troglodita". Secondo un altro utente il ragionamento di Claudio potrebbe anche starci, ma proposto in termini e modi totalmente diversi.

Il gioco degli autori ha generato ulteriori discussioni

Oltre a Claudio Roma anche Beatrice Luzzi è stata additata tra le più ipocrite della casa. L'attrice non ha accettato la cosa sbottando prima con Rosy, poi con Giselda e infine con Lorenzo. Secondo lei, i suoi coinquilini non conoscono neanche il significato del termine scelto per descriverla.

Dopo un momento di tensione, l'attrice è scoppiata in lacrime e si è sfogata con Letizia Petris: "Posso accettare tutto ma quel termine è del tutto lontano da me. Mi dispiace per quello che hanno potuto vedere e sentire i miei figli".