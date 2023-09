Terra Amara va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dello sceneggiato di matrice turca evidenziano che Fikret si sentirà profondamente in colpa a causa del nuovo infarto che colpirà Fekeli quando troverà dell'esplosivo del cestino dell'ufficio. Fikret, al contempo, scoprirà grazie a una missiva che la storia tra sua mamma Safiye e Adnan senior è sempre stata consensuale, capendo di conseguenza di aver serbato del rancore immotivato verso Demir e tutta la sua famiglia. Il figlio di Ali Rahmet, una volta che quest'ultimo si sarà ristabilito, annuncerà di essere prossimo a lasciare Cukurova per trasferirsi in Germania.

Nel frattempo Demir fotocopierà la lettera di Safiye e tappezzerà la città turca con la dimostrazione che Adnan senior non ha abusato fisicamente della donna. Fikret, infine, annullerà la partenza senza rivelarlo a nessuno e assieme a Umit decideranno di farla pagare a Demir.

Fikret si sentirà in colpa per l'infarto di Fekeli sentendosi responsabile per il nuovo malore del padrino

Gli spoiler turchi di Terra amara, raccontano che Ali Rahmet temerà erroneamente che la faida tra Fikret e Demir stia proseguendo ininterrottamente quando troverà dell'esplosivo nel cestino dell'ufficio del figlioccio.

Fekeli senior verrà colto da un altro infarto e Fikret si sentirà profondamente in colpa nonché responsabile per l'ulteriore malore del patriarca, nel frattempo il ragazzo avrà modo di leggere una lettera scritta da sua madre Safiye arrivata nelle sue mani grazie alla zia Lutfiye.

Fikret, appreso il contenuto della lettera, comprenderà sia che la relazione tra Safiye e Adnan senior è sempre stata consensuale, ma anche di aver covato rabbia e rancore verso Demir e la sua famiglia senza alcun motivo.

Umit e Fikret alleati contro Demir

Voglioso di archiviare questa pagina confusa e vendicativa della sua esistenza, Fikret annuncerà a tutti i presenti, Mujgan in primis, che lascerà Cukurova per trasferirsi in Germania, ma aspetterà che Fekeli si riprenderà prima di dare questa buona nuova.

L'ascia di guerra sembrerà essere finalmente seppellita, se non fosse che Zuleyha ruberà la lettera di Safiye che Lutfiye tiene in borsa e la mostrerà a Demir, al fine di dimostrargli che la mamma di Fikret non è mai stata abusata da Adnan senior.

Yaman penserà bene di fotocopiare il contenuto della missiva e inondare la città con tale dimostrazione di non colpevolezza del padre, gesto plateale che farà optare Fikret per non partirà più senza però dirlo a nessuno.

L'unica a conoscenza delle reali mire del figlioccio di Fekeli sarà Umit, la quale si alleerà col ragazzo per farla pagare a Demir, reo di voler stare nuovamente assieme alla moglie Zuleyha.