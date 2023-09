Una delle concorrenti Nip della nuova edizione del Grande Fratello, Giselda Torresan, sta già facendo parlare di se. Data una segnalazione ricevuta a proposito del suo seguito sui social (la 33enne conta oltre 120mila follower), l'esperta di Gossip Deianira Marzano ha deciso di eseguire alcune ricerche: stando a quanto gli è stato fatto presente infatti, follower, commenti e like sarebbero stati comprati dalla ragazza per avere una visibilità che sarebbe in realtà fake.

La segnalazione

Tramite il suo account Instagram, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta su Giselda Torresan.

Scendendo nel dettaglio, un utente ha sostenuto che i numeri non sarebbero reali: "I commenti sotto i suoi post sono fake, come i follower e i like". L'utente in questione ha spiegato di avere un amico in comune con la futura concorrente del Grande Fratello e che sarebbe quindi in grado di fornire delle prove a sostegno.

Ma a quale scopo Giselda avrebbe "comprato" i follower? Secondo l'utente che ha riportato la segnalazione alla Marzano, la gieffina vuole diventare famosa a tutti i costi. Dal momento che non ci sono delle conferme o delle smentite, è bene accogliere la notizia come una semplice indiscrezione.

Chi è la nuova concorrente del Grande Fratello?

Gisela Torresan ha 33 anni e vive sul Monte Grappa.

La giovane ha riferito di essere un influencer ecologista e all'interno della casa del Grande Fratello vorrebbe far conoscere le bellezze naturali del posto in cui vive. Giselda ha confidato che le piacciono gli animali, che ama l'ordine e che adora cucinare. La malga in cui vive appartiene alla sua famiglia da quattro generazioni, per questo è molto legata al luogo.

Per quanto riguarda la vita privata della ragazza, si sa che ha studiato presso il Liceo Scientifico di Treviso e che successivamente si è laureata all'Università di Padova in Scienze Ambientali. Fino al 2019 ha lavorato in una fabbrica di componenti elettronici, ma in un secondo momento ha deciso di dedicare la sua vita alla passione per la montagna e per la fotografia.

Che cosa pensano alcuni utenti dal web

Dal momento che Giselda Torresan è una delle concorrenti Nip, gli utenti hanno davvero poche informazioni sulla ragazza. Non sono tuttavia mancate delle polemiche visto il grande numero di follower che figura dal suo account Instagram.

Giselda vanta già inoltre delle fanpage sui social che sono pronte a darle sostegno nel corso della prossima esperienza in tv. Secondo il pensiero di alcuni utenti, se un concorrente è sconosciuto non dovrebbe avere così tanti follower sui social.

Altri utenti invece hanno proposto delle perplessità in merito alla presenza di una fanpage già in azione per supportarla nei vari televoti.