Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara passerà brutti momenti. Le anticipazioni delle puntate della soap, che andranno in onda da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, rivelano che Martinelli, messa alle strette, lascerà Palazzo Palladini, sbottando contro Roberto. Ferri, infatti, vorrà fare il test del DNA al piccolo Tommaso e, quindi, l'ex compagna dell'imprenditore potrebbe essere smascherata. Nel frattempo, il padre di Filippo chiederà scusa a Marina, ma non è chiaro se Giordano perdonerà l'imprenditore.

Un posto al sole, anticipazioni al 15/9: Lara viene messa alle strette e lascia Palazzo Palladini

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Roberto si è avvicinato a Lara e ha cercato di essere un padre presente per Tommaso. Il comportamento di Ferri, accondiscendente con la sua ex, ha compromesso il suo rapporto con Marina. Negli episodi di Un posto al sole, che andranno in onda sul piccolo schermo fino al 15 settembre, le cose potrebbero prendere una piega inaspettata. Stando alle anticipazioni, Roberto inizierà a nutrire sospetti riguardo la paternità di Tommaso e tenterà di procurarsi un oggetto del bambino per fare l'esame del DNA. A quel punto, Lara capirà di essere ormai in pericolo e, quindi, sbotterà, arrivando a lasciare Palazzo Palladini.

Un posto al sole, trame al 15/9: Lara sbotta e minaccia Roberto

Lara, avendo paura di essere scoperta, tenterà di fare qualcosa, per impedire a Roberto di fare il test di paternità. Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Martinelli, nel momento in cui si accorgerà che Ferri ha iniziato a frugare fra gli oggetti del piccolo Tommaso, sbotterà e inizierà a gridare.

L'imprenditrice minaccerà anche Roberto e gli dirà che non gli farà mai più vedere il bambino. Purtroppo, le parole di Lara saranno un'ulteriore conferma per Ferri, della malafede della sua ex compagna.

Un posto al sole, puntate al 15/9: Roberto chiede scusa a Marina

Una volta avuta la sensazione che Marina possa essere stata lungimirante sul conto di Lara, Roberto tenterà di recuperare il rapporto con Giordano.

Le anticipazioni della soap rivelano che Ferri chiederà scusa a sua moglie, per non averla ascoltata, fin dal principio. Al momento, non è chiaro se Roberto riuscirà a fare o meno il test di paternità al piccolo Tommaso e se la verità sulle origini del bambino verrà a galla a breve o se bisognerà attendere ancora qualche puntata. L'unica cosa certa, attualmente, è che Lara lascerà Palazzo Palladini e non è trapelato nessun indizio su cosa avrà in mente di fare Martinelli e se riuscirà a farla franca, anche questa volta, grazie a un nuovo piano.