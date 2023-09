Cambio programmazione per il Grande Fratello 2023. Le novità riguarderanno in primis il live 24 ore su 24 che anche quest'anno è visibile su Mediaset Extra e anche in streaming online su Mediaset Infinity.

Tuttavia, la vera novità della stagione riguarda la sospensione della diretta live dalla casa nelle ore notturne. Gli spettatori e appassionati del reality show che, quest'anno, vorranno seguire le vicende dei concorrenti nel cuore della notte, resteranno profondamente delusi.

Mediaset cambia la programmazione del Grande Fratello 2023: diretta sospesa di notte

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il Grande Fratello 2023 prevede la sospensione della diretta 24 ore su 24 nel cuore della notte.

Tutti i giorni è possibile seguire il live dalla casa di Cinecittà a partire dalle 9 del mattino e fino alle 3 di notte, dopodiché la diretta verrà stoppata sia in televisione che in streaming online su Mediaset Infinity.

Questo vuol dire che gli spettatori e appassionati del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici non potranno seguire in tempo reale le vicende dei concorrenti nel cuore della notte, proprio come è accaduto nel corso delle passate edizioni.

Perché la diretta del Grande Fratello viene sospesa di notte

I motivi di questa scelta, stando a quanto riferito da Alfonso Signorini nel corso della prima puntata serale del reality show trasmessa su Canale 5, sono legati a questioni produttive.

Al momento, quindi, si è preferito optare per una sospensione della diretta nelle ore notturne e garantire il live dalla casa nel corso della giornata.

Intanto, a distanza di poche ore dall'ingresso in casa dei nuovi concorrenti, ci sono stati già una serie di episodi che non sono passati inosservati tra i fan social.

Ci sono già le prime polemiche sul nuovo Grande Fratello 2023

Il giovane Paolo, macellaio di Roma, ha dichiarato che Napoli non sarebbe una città con importanti riferimenti culturali e artistici, scatenando subito l'ondata di indignazione tra gli spettatori che seguono e commentano il reality show sui vari social network.

Non sono mancate poi le critiche per la nuova gestione di questa edizione che, per volere del vice-presidente Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, dovrà rinunciare agli eccessi trash e volgari.

Di conseguenza, i vari concorrenti del Grande Fratello sono apparsi timorosi anche di dire una parolaccia e, secondo i fan social, ciò andrebbe ad intaccare la spontaneità dei protagonisti del reality show, i quali tendono a farsi problemi su ogni cosa da dire o fare all'interno dell'abitazione di Cinecittà.