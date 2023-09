Questo mercoledì 13 settembre andrà in onda la terza e ultima parte della prima registrazione di Uomini &Donne 2023/2024.

Come ha ricordato il blogger Pugnaloni su Instagram, i telespettatori stanno per assistere al confronto in studio tra Manuel e Francesca di Temptation Island, ma anche alle spiegazioni di Maria De Filippi sul perché la ragazza non è tronista nonostante il pubblico l'abbia richiesta a gran voce durante l'estate.

Aggiornamenti sul futuro di U&D

Se Gabriela e Giuseppe hanno partecipato alla puntata di U&D del 12 settembre, altri due protagonisti di Temptation Island si paleseranno agli Elios nella giornata di oggi.

Le anticipazioni dell'appuntamento che sarà trasmesso nel pomeriggio su Canale 5, infatti, fanno sapere che in studio arriveranno Francesca Sorrentino e Manuel Maura per un confronto. I due si sono lasciati dopo un falò accesissimo e che ha creato parecchio chiacchiericcio tra il pubblico: è stata la ragazza a non voler dare l'ennesima chance al compagno, soprattutto dopo essere stata mollata tante volte in due anni.

Il chiarimento tra i giovani sarà piuttosto pacifico e avverrà davanti a Filippo Bisciglia e a tutto il parterre del Trono Over.

Alla fine del faccia a faccia, Maria De Filippi spiegherà ai presenti perché Francesca non è una nuova tronista del dating-show nonostante la gente l'abbia chiesto per tutta l'estate sui social network.

La presentatrice giustificherà il mancato trono alla napoletana dicendo che secondo lei non è ancora pronta a frequentare altre persone perché nel suo cuore c'è ancora il ricordo di Manuel.

Presentazione dei giovani di U&D

Chi ha assistito alle riprese della puntata di U&D che andrà in onda il 13 settembre, ha fatto sapere che le parole di Maria hanno lasciato una porta aperta a una partecipazione futura di Francesca al dating-show.

Un parere piuttosto condiviso, dunque, è che la protagonista di Temptation Island potrebbe diventare tronista nei prossimi mesi, ovvero dopo aver dimostrato alla conduttrice di non amare più Manuel e di non sperare in un ritorno di fiamma con lui.

Le anticipazioni che Lorenzo Pugnaloni ha dato in mattinata su quello che sarà trasmesso in tv nel pomeriggio, riguardano anche il Trono Over e l'arrivo in studio della donna che completerà il "terzetto" del Trono Classico.

Oggi, infatti, sarà ufficializzato l'ingresso nel cast di Manuela Carriero, la 34enne che cercherà l'amore sulla poltrona rossa accanto a Brando e Cristian, i 22enni che sono stati presentati nella puntata di ieri anche con una divertente intervista doppia.

Attesa per le riprese di U&D

A partire da domani, giovedì 14 settembre, inizierà la messa in onda della seconda registrazione della nuova edizione di U&D, quella che vedrà il ritorno in studio di Barbara De Santi.

La dama, infatti, ha ripreso posto nel parterre del Trono Over solo dal 28 agosto ma sin da subito si è fatta notare con frecciatine pungenti rivolte soprattutto a Gemma Galgani e al corteggiamento troppo passionale che starebbe facendo al 57enne Maurizio.

Tra i personaggi storici del cast, inoltre, cominceranno i battibecchi e le tensioni: la torinese si scontrerà con Aurora per una Instagram Stories che sembrava rivolta a lei (Maria De Filippi rimprovererà entrambe per la futilità della loro discussione), mentre Elio litigherà furiosamente con Tina Cipollari per un mancato saluto nella puntata d'esordio.

Assenti e mai nominati agli Elios, sia Armando Incarnato che Riccardo Guarnieri: i due non si vedono in studio da quando sono ripartite le registrazioni del format e nessuno ha mai spiegato il motivo.