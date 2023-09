L'appuntamento con il Grande Fratello 2023 torna in onda venerdì 15 settembre con la seconda puntata di questa nuova edizione che ha debuttato con ottimi ascolti su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, nel corso della lunga diretta, ci sarà spazio per l'ingresso di nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco per cercare di conquistare il montepremi finale e arriveranno anche le prime attesissime nomination della stagione.

Previsti nuovi ingressi: anticipazioni Grande Fratello 2023 seconda puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla seconda puntata del Grande Fratello 2023 rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti.

Alfonso Signorini accoglierà all'interno della casa dei nuovi personaggi famosi ma anche nuove persone sconosciute pronte a mettersi alla prova per cercare di arrivare fino alla finalissima dello show.

Tra i protagonisti di questa edizione non ci sarà Giampiero Mughini: il celebre opinionista, inizialmente dato per certo nel cast di questa edizione, ha dovuto rinunciare alla sua partecipazione per motivi personali.

Tra gli ingressi previsti nel corso della seconda puntata serale del 15 settembre, invece, spicca quello della cantante Fiordaliso, che torna in televisione dopo un periodo non facile.

Ci saranno le prime nomination: anticipazioni Grande Fratello seconda puntata

E poi ancora, nel corso di questo secondo appuntamento con il reality show Mediaset, ci sarà spazio anche per le prime nomination.

I concorrenti che sono entrati nel corso della prima puntata, saranno chiamati in confessionale per svelare i nomi degli inquilini che intendono mandare al televoto e di conseguenza vorrebbero vedere fuori dal cast di questa edizione del GF, previsto in televisione fino a fine gennaio 2024.

In attesa di vedere questa seconda puntata del Grande Fratello su Canale 5, gli ascolti del debutto sono stati particolarmente positivi e Signorini ha vinto a mani basse la sfida auditel della prima serata.

Ottimo debutto per il Grande Fratello nel prime time Mediaset: Signorini supera il 23%

Il reality show ha conquistato una media di quasi 4 milioni nella fascia del prime time Mediaset (quella compresa fino alle 23:30) circa, portandosi a casa uno share che ha superato il muro del 23%.

Gli spettatori di Canale 5, quindi, pare abbiano apprezzato questa nuova formula del reality show che prevede la presenza di concorrenti famosi e sconosciuti messi insieme nella stessa casa.

Riuscirà il reality show a mantenere gli stessi ascolti anche con questa seconda puntata, in onda di venerdì sera? Al pubblico da casa spetterà l'ardua sentenza finale.