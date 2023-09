La casa del Grande Fratello ha riaperto i battenti: lunedì 11 settembre è andata in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova edizione, quella con la quale Mediaset cerca di tornare alle origini. Nella diretta d'esordio sono stati presentati 15 concorrenti del cast (sono 24 in totale) e 5 di loro già vivono nel tugurio nell'attesa di scoprire il verdetto del televoto. A seguire il primo appuntamento del reality-show, sono stati quasi 3 milioni di spettatori.

Aggiornamenti sul ritorno del Grande Fratello

A distanza di pochi mesi dalla vittoria di Nikita Pelizon, il Grande Fratello è tornato con una nuova edizione che strizza l'occhio al passato.

Come ha ripetuto più volte Signorini sia nelle interviste che in diretta, la volontà degli addetti ai lavori è quella di rimettere al centro delle dinamiche le storie e i caratteri dei concorrenti, non i follower o i social network.

A varcare la soglia della porta rossa lunedì 11 settembre, sono stati in 15: il conduttore, però, a Verissimo aveva anticipato che il cast di quest'anno è composto da 24 persone, quindi all'appello ne mancano 9 (dovrebbero entrare in gioco venerdì sera durante il secondo appuntamento).

Il programma è partito subito con le prime nomination e con l'inaugurazione di uno spazio che mancava da qualche anno: il tugurio.

In questa zona della casa vivono in 5, ovvero i protagonisti del televoto per il preferito: il 15 settembre si scoprirà chi tra Vittorio, Samira, Lorenzo, Anita e Giuseppe otterrà la prima immunità di questa stagione del GF.

I non famosi del Grande Fratello

Nell'attesa che venga svelata l'identità dei nove inquilini del cast che ancora non hanno varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, i fan stanno iniziando a conoscere i primi 15 concorrenti.

Lunedì sera sono stati ufficializzati cinque Vip (Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Samira Lui e Massimiliano Varrese) e 10 Nip: tra questi ultimi figurano un macellaio, un calzolaio, studentesse, un modello, un'operaia, un bidello e una ristoratrice.

Rosy Chin è la più conosciuta tra i "reclusi" non famosi: la donna è la titolare di un locale di Milano che frequentano anche le celebrità (lei è apparsa anche in una delle puntate della serie The Ferragnez, l'episodio nel quale Fedez ha portato a cena fuori la nonna).

I cambiamenti e gli ascolti del Grande Fratello

Il pubblico sembra aver apprezzato la prima puntata del Grande Fratello: la diretta dell'11 settembre, infatti, è stata seguita da 2,9 milioni di persone, per uno share che ha superato di poco il 23%.

Un risultato soddisfacente per la rete e per gli addetti ai lavori, soprattutto a fronte dei tanti cambiamenti che sono stati apportati alla trasmissione durante l'estate.

Una novità che ha spiazzato i fan, riguarda la diretta da Cinecittà: le immagini live dalla casa sono in stand-by di notte, ovvero dalle 3 alle 9 del mattino non è possibile seguire cosa succede tra i concorrenti.

Le "scorribande" notturne degli inquilini, dunque, saranno mostrate solo nei daytime che Canale 5 e Italia 1 proporranno a partire dalla giornata di oggi: saranno puntate riassuntive di quello che è accaduto nelle 24 ore precedenti tra le mura più spiate d'Italia.