A neppure 24 ore di distanza dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Paolo è finito al centro di una polemica. Il romano è stato sorpreso dalle telecamere mentre spiegava a Rosy le dinamiche che si innescheranno quando entreranno gli altri concorrenti, dalle nomination ai gruppi che si creeranno se qualcuno rimarrà a vivere nel tugurio. I telespettatori hanno contestato il giovane perché al debutto ha dichiarato di non aver mai visto una puntata del reality, eppure conosce benissimo come funziona il gioco.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello

La sera del 12 settembre, Paolo potrebbe essersi tradito. Se nel presentarsi al pubblico del Grande Fratello ha detto di non avere i social e di non aver mai visto il reality-show, dopo neppure 24 ore nella casa il romano ha iniziato a parlare di strategie e di nomination.

In un video che sta facendo il giro del web, infatti, si vede Masella confidarsi con Rosy sul divano: la cuoca ha ascoltato per diversi minuti il discorso che il coinquilino le stava facendo sulle dinamiche che verranno a crearsi una volta che il cast sarà al completo (venerdì entreranno gli ultimi 8 concorrenti).

Il macellaio ha disquisito a lungo sui gruppi che nasceranno con il passare dei giorni, sulle motivazioni che dovranno essere date per votare qualcuno e su quanto sarà difficile raggiungere un equilibrio finché alcuni continueranno a vivere nel tugurio.

Il parere di chi guarda il Grande Fratello

"Io non ci ho capito nulla", ha commentato Rosy alla fine del lungo discorso di Paolo sulle dinamiche del gioco.

Il romano, però, non si è dato per vinto e ha aggiunto: "Vedrai che si formeranno almeno tre gruppi, accadrà questo e quest'altro".

Le parole di Masella hanno subito attirato l'attenzione degli spettatori più attenti, quelli che ricordano che al debutto il giovane ha raccontato di non aver mai guardato il Grande Fratello e di non avere nessun profilo social.

"Scusatemi, ma fino a ieri non ha detto di non avere Instagram e di non aver mai visto una puntata del reality?", si è chiesta una fan su Twitter dopo aver visto il video del dialogo tra il macellaio e la chef del cast.

In effetti Paolo è sembrato molto sicuro di quello che ha detto a Rosy sul futuro del programma, riflessioni che, presumibilmente, una persona che non ha mai seguito il format non potrebbe fare perché non saprebbe come funziona.

"Va bene che non ci ho mai creduto a questa cosa, ma questo ci prende in giro", ha concluso la spettatrice che ha raccolto parecchi consensi l'altra sera.

Segnalazioni sui Nip del Grande Fratello

Paolo non è l'unico concorrente ad essere finito al centro dell'attenzione mediatica ad un solo giorno dal suo ingresso nella casa.

Nella giornata di ieri, martedì 12 settembre, Deianira ha condiviso su Instagram segnalazioni su Anita e Giuseppe del Grande Fratello: lei, per esempio, nel video di presentazione ha detto di essere single e di non escludere di poter vivere un flirt tra le mura di Cinecittà. In realtà, pare che la bella studentessa abbia un fidanzato e che non l'abbia raccontato per garantirsi spazio nelle puntate in diretta del lunedì e del venerdì.

Il bidello Garibaldi, invece, ha già partecipato ad un altro programma televisivo: il giovane calabrese è stato "attore" in una sketch comedy che è andata in onda su Italia 1 qualche tempo fa.

La più popolare tra i Nip del cast, però, è sicuramente Rosy Chin: la chef è amica di tanti personaggi famosi e ha recitato nella serie The Ferragnez in quanto titolare di un ristorante dove Fedez ha portato a cena la nonna. La donna, però, è anche una star di Tik Tok: il suo profilo è seguito da quasi 500 mila persone.