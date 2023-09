Stanno iniziando a trapelare informazioni e segnalazioni sui nuovi concorrenti del Grande Fratello. Anita Oliveri, ad esempio, potrebbe aver mentito dichiarandosi single nel video di presentazione: a Deianira sono arrivati messaggi e foto che proverebbero un fidanzamento in corso tra la ragazza e un giovane della sua città. Giuseppe Garibaldi, invece, non sarebbe così tanto Nip: il calabrese ha già partecipato ad un format tv, così come la ristoratrice Rosy.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello

La puntata d'esordio del Grande Fratello ha ottenuto il 23% di share, un ottimo risultato se si pensa che il reality-show ha deciso di puntare quasi esclusivamente su persone comuni dopo anni dedicati solo ai Vip.

Sono proprio i Nip del cast i primi ad essere finiti al centro dell'attenzione mediatica per quello che hanno fatto o detto prima del loro ingresso nella casa.

La mattina del 12 settembre, ad esempio, Deianira Marzano ha riportato la segnalazione secondo la quale Anita non sarebbe single come ha dichiarato nel suo video di presentazione.

"Lei è fidanzata con l'amico di un mio amico, quando abbiamo visto la clip in cui si dichiarava single siamo caduti dalla sedia", ha raccontato una fan che ha chiesto di rimanere anonima.

Quest'indiscrezione va presa con le pinze, soprattutto perché non è supportata da foto o video che confermino le eventuali falsità dichiarate dalla protagonista del reality-show.

Il retroscena sul collaboratore scolastico del Grande Fratello

Un altro inquilino della casa che in queste ore è finito al centro del Gossip, è Giuseppe Garibaldi: il calabrese ha detto di essere un collaboratore scolastico che sogna il posto fisso, ma a quando pare il Grande Fratello non è la prima trasmissione alla quale partecipa.

Come riportano i siti il 12 settembre, il neo concorrente del reality-show ha già preso parte a "Tipi da crociera", una sketch comedy girata a bordo di una nave MSC che è andata in onda su Italia 1. A questo format hanno partecipato anche attori di livello come Nicolas Vaporidis e Lodovica Comello.

Il ragazzo, dunque, non è proprio alle prime armi e conosce già le telecamere, forse per questo su Canale 5 è apparso spigliato e divertente sin da quando Alfonso Signorini l'ha "prelevato" a sorpresa in studio per comunicargli che era nel cast ufficiale del nuovo GF.

I famosi amici della cuoca del Grande Fratello

Un'altra concorrente Nip del Grande Fratello che agli occhi del pubblico è sembrata più popolare dei Vip, è Rosy Chin.

La cuoca di origini cinesi è titolare di un noto ristorante di Milano, un locale che è anche apparso in un episodio della seconda stagione di The Ferragnez, la serie con protagonisti Fedez e Chiara Ferragni.

La chef, inoltre, è amica di tantissime celebrità (Emma Marrone, Paola Barale, Noemi e molti altri) e solo su Tik Tok ha oltre 400 mila follower. Questi numeri non si addicono proprio ad una sconosciuta, un po' come è successo quando i fan hanno scovato il profilo Instagram di Giselda Torresan (oltre 136 mila seguaci pur essendo una "semplice" operaia).