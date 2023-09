Scoppia il caos e la polemica sul Grande Fratello 2023. A distanza di due settimane dall'inizio di questa nuova edizione, gli spettatori e fan social del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici, polemizzano in primis per la cancellazione della diretta notturna sia in tv che in streaming.

Quest'anno, infatti, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di sospendere la diretta a partire dalle 2 di notte in poi, spiazzando i fan social della trasmissione.

Scoppia il caos sul Grande Fratello 2023 per la sospensione notturna

Nel dettaglio, quest'anno la programmazione del Grande Fratello 2023 risulta sospesa dalla fascia notturna di Mediaset Extra ma anche in streaming live su Mediaset Infinity.

Quest'anno, infatti, i vertici del Biscione hanno scelto di sospendere la messa in onda a partire dalle 2 di notte e fino alle 9 del mattino, lasciando senza parole gli spettatori e appassionati del reality show condotto da Signorini.

Del resto, nel corso delle ultime edizioni la fascia notturna del GF è stata quella che ha registrato ascolti maggiori, con picchi superiori al 3% di share.

Sta di fatto che, sul web e sui social, non sono mancate le critiche e le polemiche da parte dei fan per la scelta di Pier Silvio Berlusconi di sospendere la diretta in piena notte sia in televisione che in streaming online.

'Succede tutto di notte, sbagliato stoppare la diretta', scoppia il caos sul Grande Fratello

"In quella casa o cucinano o mangiano o si allenano in pieno giorno. Che noia, poi di notte succede di tutto", ha scritto un commentatore social del reality show Mediaset.

"In quella casa succede tutto dopo le 2 di notte, quando non vediamo niente.

Complimenti Pier Silvio Berlusconi, davvero un'ottima scelta", ha commentato ancora un altro utente sul web.

"Grosso errore sospendere la diretta del GF in piena notte. Lo sanno tutti che, in quelle ore i concorrenti danno il meglio dopo un'intera giornata. Errore clamoroso da parte di Mediaset", ha sentenziato ancora qualcun altro.

Ascolti in calo per il Grande Fratello su Canale 5

Intanto, gli ascolti serali del reality show continuano a non essere entusiasmanti su Canale 5. La media delle prime puntate trasmesse in tv è stata di circa 2 milioni di spettatori fissi in prime time, con una media del 17% di share.

Numeri decisamente sotto le aspettative e in netto calo rispetto a quelli delle passate edizioni del reality show, quando la media di spettatori superava la soglia dei 2,6 milioni di spettatori a serata e uno share del 20-21%.