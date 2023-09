Hugh Jackman, celebre attore australiano noto per il ruolo di Wolverine nella saga cinematografica degli "X-Men" e vincitore di un Golden Globe per "Les misérables", e Deborra-Lee Furness, attrice, regista e produttrice australiana conosciuta anche per la sua attività filantropica, hanno annunciato la loro separazione dopo 27 anni di matrimonio. La coppia, che ha due figli, ha comunicato questa decisione in una dichiarazione congiunta.

Il matrimonio Jackman-Furness

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si sono incontrati nel 1995 sul set della serie televisiva australiana "Corelli".

All'epoca, Jackman era un giovane attore emergente appena uscito dalla scuola di recitazione, mentre Furness era già una figura affermata nel mondo dello spettacolo. Il loro incontro sul set si trasformò ben presto in una relazione sentimentale che li portò a decidere di sposarsi meno di un anno dopo, nel 1996.

La coppia ha condiviso quasi tre decenni insieme come marito e moglie. Hugh e Deborra-Lee hanno due figli: il primogenito, Oscar, che ha oggi 23 anni, e la figlia Ava,18 anni.

La separazione

La notizia della separazione è stata annunciata in una dichiarazione congiunta rilasciata dalla coppia: "Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme in un matrimonio meraviglioso e amorevole; il nostro percorso ora sta cambiando, e abbiamo deciso di separarci per proseguire nella nostra crescita individuale.

La famiglia è stata e resta tuttora la nostra massima priorità".

Lo scritto è arrivato come un filmine a ciel sereno nel mondo del gossip dato che la coppia era stata vista insieme di recente in diverse occasioni pubbliche, tra cui il Meat Gala lo scorso maggio. I fan hanno espresso il loro affetto per la coppia sui social media e condiviso una lunga serie di messaggi di sostegno: "Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia attraversa questa transizione nella vita di tutti noi", continua la dichiarazione, aggiungendo che non saranno diffuse ulteriori informazioni.

Lo stupore generale è dovuto anche al fatto che, solo quattro mesi fa, Hugh Jackman aveva scritto un messaggio d'amore sui social in occasione del 27° anniversario della coppia: "Ti amo Deb, insieme abbiamo creato una famiglia stupenda. Il tuo sorriso, il tuo spirito, generosità, umorismo, coraggio e lealtà sono un dono incredibile per me. Ti amo con tutto il cuore".