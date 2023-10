Durante un'intervista a Happy Family, programma di Radio2 condotto da Ema Stokholma e dai Gemelli di Guidonia, il cantante Tiziano Ferro ha parlato pubblicamente del suo divorzio da Victor Allen. Attualmente il cantante si trova negli Stati Uniti con i suoi due figli a causa delle leggi statunitensi che gli impedirebbero di rientrare in Italia, dove vorrebbe presentare il suo nuovo libro "La felicità al principio".

Il blocco in California a causa del divorzio

Durante l'intervista a Radio2, Tiziano Ferro ha toccato diversi argomenti, tra cui il suo divorzio, i suoi figli, la California, il suo libro e la musica.

In particolare, riguardo alla sua impossibilità di tornare in Italia, Ferro ha spiegato: "Mi trovo bene, sto affrontando un divorzio che, per ragioni legali, mi costringe a rimanere in California, non posso lasciare il paese poiché c'è il timore che io possa essere considerato un criminale internazionale ed è per questo che sto qui. Cerco di prenderla a ridere".

In una recente intervista al Corriere della Sera, il cantante di Latina aveva anche spiegato la ragione per cui non poteva ancora tornare in Italia, specialmente con i suoi figli, dai quali non voleva essere separato: "L'impedimento a partire con i bambini non è dovuto alle leggi italiane, ma a una questione tecnica noiosa e fastidiosa: a causa del mio divorzio in corso, non posso lasciare lo stato della California con i miei figli," aveva raccontato, "avrei potuto venire da solo, ma ciò avrebbe significato non potermi prendere cura dei miei bimbi, che in questo periodo sono soprattutto con me".

Un momento complesso

Tiziano Ferro ha definito il momento attuale come un "periodo complicato". Tuttavia, il cantante ha voluto tranquillizzare i suoi fan: "Non mi lascio coinvolgere in un atteggiamento di autocommiserazione, lo ritengo noioso; tutto andrà per il meglio, è comunque un momento prezioso. Ogni curva difficile nella vita ci porta inevitabilmente a un posto migliore, dove ci sentiremo bene".

Ha inoltre aggiunto: "Questo è il momento che stiamo vivendo, una fase complicata con molte incognite, ma sono in attesa della prossima bella sorpresa".

Per il momento il ritorno pare essere ancora lontano, infatti Ferro è obbligato ad attendere l'esito delle procedure di divorzio. Ciò nonostante, il cantante sembra non avere alcun problema in quanto trascorre molto tempo con i suoi figli, Margherita e Andres.

In merito alla sua routine quotidiana, ha raccontato: "Come passo le giornate? Sto tutto il tempo con i miei bimbi, cucino, gioco con loro e imparo un sacco di nuove canzoncine. Quando si ha a che fare coi bambini, alle sette e mezza di sera sembra già di essere a mezzanotte: a quell'ora sei esausto".