L'appuntamento con le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma nel corso della stagione 2023/2024 potrebbero essere ricche di sorprese e colpi di scena.

Spazio in primis alle vicende di Armando e Agnese, costretti a vivere una relazione a distanza che potrebbe metterli a durissima prova e portarli anche a dirsi addio in maniera definitiva.

Occhi puntati anche su Stefania che, nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap, tornerà a Milano e potrebbe annunciare di essere in dolce attesa.

Agnese tradisce Armando nelle nuove puntate de Il Paradiso 8?

Nel dettaglio, le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 8 vedranno Agnese e Armando protagonisti di una storia d'amore a distanza.

Il capo-magazziniere del grande magazzino milanese ha scelto di non trasferirsi a Londra con la sua amata, bensì di rientrare a Milano per riprendere in mano le redini della sua vita e del suo lavoro al negozio guidato da Vittorio Conti.

Agnese, invece, ha preferito restare a Londra per iniziare un nuovo capitolo della sua vita e in questo modo i due si sono ritrovati a vivere una storia d'amore a distanza, con tutte le difficoltà annesse.

Il colpo di scena potrebbe non tardare ad arrivare e, nel corso delle prossime puntate della soap opera Armando rischia di fare i conti con una brutta sorpresa.

Agnese e Armando si dicono addio nel corso de Il Paradiso delle signore 8?

Non si esclude che, durante questo soggiorno a Londra, Agnese possa incontrare un nuovo uomo che le faccia battere il cuore e in tal caso tradire il suo compagno Armando che, a Milano, verrebbe informato dalla donna in merito a questo tradimento e della fine della loro relazione.

E poi ancora, nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 di questa stagione ci sarà spazio anche per il rientro in scena di Stefania Colombo.

L'ex venere del grande magazzino milanese avrà modo di riaffacciarsi in città dopo un lungo periodo di assenza e, questo suo ritorno, potrebbe essere caratterizzato da un annuncio importante legato alla sua vita sentimentale e privata.

Stefania rivela di essere incinta nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Sì, perché dopo l'addio finale con Marco, Stefania ha scelto di voltare pagina in America e lo ha fatto con un nuovo uomo che ha saputo far breccia nel suo cuore.

Ebbene, il rientro di Stefania in città potrebbe essere caratterizzato da un annuncio importante che non passerebbe affatto inosservato.

Non si esclude, infatti, che l'ex venere del grande magazzino milanese possa annunciare di essere in dolce attesa del suo primo figlio e in tal caso svelare a Gloria ed Ezio che diventeranno nonni.

In tal caso sarebbe un ritorno a dir poco scoppiettante per la ragazza che, nella passata stagione della soap, ha avuto il coraggio di mandare all'aria la sua relazione con Marco, ammettendo di non essere innamorata al 100% del ragazzo.

Ritorna la sfida auditel del pomeriggio tra Il Paradiso delle signore 8 e Amici 23

In attesa di scoprire tutti i nuovi risvolti della soap opera che infiamma il pomeriggio di Rai 1, gli ascolti di questo inizio stagione continuano ad essere estremamente positivi.

La media è di oltre 1,5 milioni di spettatori nella fascia pomeridiana e, dal prossimo 25 settembre, la soap tornerà a sfidarsi con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, al quale nella passata stagione tv aveva dato "filo da torcere" dal punto di vista auditel, riuscendo a battere diverse volte il talent show Mediaset.