Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di My home my destiny . Le trame turche della soap opera rivelano che Baris deciderà di licenziare Zeynep visto che farà tardi sul luogo di lavoro. Mehdi, invece, picchierà selvaggiamente Burhan.

Anticipazioni My home my destiny: Baris licenzia Zeynep a causa di un ritardo sul lavoro

Le anticipazioni di My home my destiny segnalano che Baris farà il suo ingresso nello studio notarile al termine di un viaggio all'estero. Allo stesso tempo, Zeynep farà ritardo sul lavoro per colpa di Mehdi. Il meccanico infatti perderà la ragione quando si troverà di fronte a Burhan, il figlio dell'uomo che ha ucciso suo padre.

La protagonista a questo punto cercherà di dividere i due uomini per impedirgli di venire alle mani. Purtroppo il ritardo costerà molto caro a Zeynep visto che Baris non esiterà a licenziarla. La ragazza a questo punto proverà a far cambiare idea al suo capo senza però riuscirci. Il destino però avrà in servo per la protagonista un altro piano.

Mehdi si prende la colpa del licenziamento di sua moglie

Nelle prossime puntate della serie tv turca, Mehdi si darà la colpa del licenziamento di sua moglie. Per questo motivo, il meccanico invierà a Baris un video contenente il discorso di Zeynep fatto in occasione della sua laurea. In questo modo, l'avvocato scoprirà che la protagonista ha patito moltissimo fin da bambina, tanto che colpito dalle sue parole deciderà di darle una seconda chance.

Neanche a dirlo, Zeynep apparirà molto contenta di aver ripreso il posto all'oscuro dell'intromissione di Mehdi. Una contentezza che avrà vita breve visto che la protagonista verrà raggiunta da una chiamata da parte di Kibrit.

Mehdi finisce in carcere per aver picchiato Burhan

Kibrit informerà Zeynep che Mehdi è finito in carcere perché ha selvaggiamente picchiato Burhan, reo di aver rivisto Mujgan.

La protagonista si arrabbierà moltissimo dimostrando di essere sempre più insofferente a causa del carattere irascibile di suo marito. Burah, invece, sceglierà di non sporgere denuncia nei confronti del meccanico nonostante il suo ricovero in ospedale per una commozione cerebrale. Zeynep a questo punto preciserà a Mehdi che deve controllare il suo istinto perché prima o poi finirà in grossi guai.

Il meccanico però non darà soddisfazione a sua moglie, dimostrando di non essersi pentito di aver malmenato Burhan. Baris, intanto, dimostrerà di essere molto interessato alla vicenda riguardante Zeynep. L'uomo apparirà disposto a sostenerla nell'eventuale denuncia sporta da Burhan nei confronti di Mehdi.